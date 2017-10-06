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Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши

Сегодня, 09:51
Весной в Сети активно обсуждались фотографии Ким Кардашьян, сделанные папарацци на пляже Мексики, где Ким проводила отпуск.

Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши
На снимках невооруженным взглядом можно рассмотреть все недостатки фигуры знаменитости. Но тогда Кардашьян уверяла, что целлюлит ей просто нарисовали, а ее тело безупречное.

Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши


И вот недавно Ким увидела эти фотографии своими глазами и была просто в шоке.

«О Боже! Я не понимаю, это же не я, я так не выгляжу!» - уверяет Ким.

Тогда многие поклонники разочаровались в звезде, которая была для них примером, но Кардашьян уверяла, что ее не волнуют разговоры других людей.

Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Кадр из серии «Семейство Кардашьян»

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