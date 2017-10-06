Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши

На снимках невооруженным взглядом можно рассмотреть все недостатки фигуры знаменитости. Но тогда Кардашьян уверяла, что целлюлит ей просто нарисовали, а ее тело безупречное.И вот недавно Ким увидела эти фотографии своими глазами и была просто в шоке.«О Боже! Я не понимаю, это же не я, я так не выгляжу!» - уверяет Ким.Тогда многие поклонники разочаровались в звезде, которая была для них примером, но Кардашьян уверяла, что ее не волнуют разговоры других людей.