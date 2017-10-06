Ким Кардашьян пришла в ужас от своих снимков до ретуши

Весной в Сети активно обсуждались фотографии Ким Кардашьян, сделанные папарацци на пляже Мексики, где Ким проводила отпуск.
На снимках невооруженным взглядом можно рассмотреть все недостатки фигуры знаменитости. Но тогда Кардашьян уверяла, что целлюлит ей просто нарисовали, а ее тело безупречное.
И вот недавно Ким увидела эти фотографии своими глазами и была просто в шоке.
«О Боже! Я не понимаю, это же не я, я так не выгляжу!» - уверяет Ким.
Тогда многие поклонники разочаровались в звезде, которая была для них примером, но Кардашьян уверяла, что ее не волнуют разговоры других людей.
Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, Кадр из серии «Семейство Кардашьян»
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