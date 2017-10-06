Кадры навевают самые приятные и яркие воспоминания о жарком лете, а поклонники Бюндхен не устают восхищаться её сногсшибательной фигурой и, конечно, фантастическими ногами. Модель вместе с супругом воспитывает двоих детей.
Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии
Сегодня, 16:48
Популярная модель Жизель Бюндхен приняла участие в роскошном фотосете.
Бывшая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо и оставившая подиум модель Жизель Бюндхен становится ещё более популярной - 37-летняя звезда постоянно получает всё новые предложения от самых популярных изданий. Новая фотосессия является рекламной кампанией марки Arezzo из Бразилии - родины Жизель.
Кадры навевают самые приятные и яркие воспоминания о жарком лете, а поклонники Бюндхен не устают восхищаться её сногсшибательной фигурой и, конечно, фантастическими ногами. Модель вместе с супругом воспитывает двоих детей.
Кадры навевают самые приятные и яркие воспоминания о жарком лете, а поклонники Бюндхен не устают восхищаться её сногсшибательной фигурой и, конечно, фантастическими ногами. Модель вместе с супругом воспитывает двоих детей.
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Ключевые слова: Жизель Бюндхен
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Количество просмотров: 2 431
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, Arezzo
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Автор фото: instagram, Arezzo
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