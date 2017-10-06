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Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии

Сегодня, 16:48
Популярная модель Жизель Бюндхен приняла участие в роскошном фотосете.

Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии
Бывшая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо и оставившая подиум модель Жизель Бюндхен становится ещё более популярной - 37-летняя звезда постоянно получает всё новые предложения от самых популярных изданий. Новая фотосессия является рекламной кампанией марки Arezzo из Бразилии - родины Жизель.

Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии


Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии


Кадры навевают самые приятные и яркие воспоминания о жарком лете, а поклонники Бюндхен не устают восхищаться её сногсшибательной фигурой и, конечно, фантастическими ногами. Модель вместе с супругом воспитывает двоих детей.

Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии


Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии


Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии

← Виктория Лопырева намеревается отдох...

Ключевые слова: Жизель Бюндхен

Количество просмотров: 2 431
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, Arezzo

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