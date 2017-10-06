Жизель Бюндхен показала свои ножки во всей красе в новой фотосессии

Бывшая возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо и оставившая подиум модель Жизель Бюндхен становится ещё более популярной - 37-летняя звезда постоянно получает всё новые предложения от самых популярных изданий. Новая фотосессия является рекламной кампанией марки Arezzo из Бразилии - родины Жизель.Кадры навевают самые приятные и яркие воспоминания о жарком лете, а поклонники Бюндхен не устают восхищаться её сногсшибательной фигурой и, конечно, фантастическими ногами. Модель вместе с супругом воспитывает двоих детей.