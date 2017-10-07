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Эшли Грэм примерила купальник, который был явно ей мал

Сегодня, 17:35
Эшли Грэм является одной из самых известных плюс-сайз моделей, работать с которой хотят множество именитых дизайнеров и глянцевых журналов.

Эшли Грэм примерила купальник, который был явно ей мал
Эшли нисколько не стесняется своей фигуры, которая не соответствует стандартам красоты. В микроблоге модели часто появляются снимки в бикини, демонстрирующие шикарные формы девушки.

Эшли Грэм примерила купальник, который был явно ей мал


На днях же Эшли огорчила фанатов, опубликовав фотографию, на которой она позирует в крошечном бикини, и он ей явно мал. Груди модели норовят выскочить из лифа, но Эшли похоже даже не обращает на это внимания.

Эшли Грэм примерила купальник, который был явно ей мал

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Ключевые слова: Эшли Грэм

Количество просмотров: 377
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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