Эшли Грэм примерила купальник, который был явно ей мал

Эшли нисколько не стесняется своей фигуры, которая не соответствует стандартам красоты. В микроблоге модели часто появляются снимки в бикини, демонстрирующие шикарные формы девушки.На днях же Эшли огорчила фанатов, опубликовав фотографию, на которой она позирует в крошечном бикини, и он ей явно мал. Груди модели норовят выскочить из лифа, но Эшли похоже даже не обращает на это внимания.