После всех упреков Эшли, наконец, ответила всем подписчикам: "Я тренируюсь, чтобы быть здоровой, хорошо себя чувствовать, легко переносить джетлаг и ясно мыслить, чтобы быть гибкой, сильной и энергичной. Чтобы показать другим крупным девушкам, что мы можем так же заниматься спортом, как и худенькие! Я занимаюсь спортом не потому, что хочу похудеть, - мне нравится мое тело" - заявила Грэм.
Модель plus-size Эшли Грэм ответила на критику своих занятий спортом
Вчера, 20:52
Модель Эшли Грэм уличили в тренировках в спортзале.
Всё чаще в личном блоге самой известной пышнотелой модели Эшли Грэм стали появляться фото и видео её занятий в спортзале. Одни пользователи сети, разумеется, сразу же решили, что модель взялась за ум и всё-таки решила похудеть. Другие же, наоборот, обвинили звезду подиума в двойных стандартах - с одной стороны она призывает женщин любить себя такими, какие они есть, оставив свою фигуру в покое, и, одновременно, сама занимается спортом.
После всех упреков Эшли, наконец, ответила всем подписчикам: "Я тренируюсь, чтобы быть здоровой, хорошо себя чувствовать, легко переносить джетлаг и ясно мыслить, чтобы быть гибкой, сильной и энергичной. Чтобы показать другим крупным девушкам, что мы можем так же заниматься спортом, как и худенькие! Я занимаюсь спортом не потому, что хочу похудеть, - мне нравится мое тело" - заявила Грэм.
После всех упреков Эшли, наконец, ответила всем подписчикам: "Я тренируюсь, чтобы быть здоровой, хорошо себя чувствовать, легко переносить джетлаг и ясно мыслить, чтобы быть гибкой, сильной и энергичной. Чтобы показать другим крупным девушкам, что мы можем так же заниматься спортом, как и худенькие! Я занимаюсь спортом не потому, что хочу похудеть, - мне нравится мое тело" - заявила Грэм.
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Ключевые слова: Эшли Грэм
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Количество просмотров: 2 366
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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