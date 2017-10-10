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Рианна ответила завистникам, показав стройные ноги

Сегодня, 10:28
Последние месяцы общественность все чаще обсуждает лишний вес известной певицы Рианны.

Рианна ответила завистникам, показав стройные ноги
На протяжении длительного времени исполнительница никак не реагировала на критику, продолжая выходить в свет мини-платьях и обтягивающих джинсах. Но на днях в микроблоге Рианны появилась фотография, на которой она запечатлена в одной толстовке и кедах.

Рианна ответила завистникам, показав стройные ноги


Таким образом артистка решила ответить всем завистникам, показав стройные ноги.

Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы и заметили, что она прекрасно выглядит. Хотя поклонники любят Рианну в любом виде, главное, чтобы она продолжала их радовать своим творчеством.

Рианна ответила завистникам, показав стройные ноги

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Ключевые слова: Рианна

Количество просмотров: 988
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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