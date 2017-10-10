Рианна ответила завистникам, показав стройные ноги

На протяжении длительного времени исполнительница никак не реагировала на критику, продолжая выходить в свет мини-платьях и обтягивающих джинсах. Но на днях в микроблоге Рианны появилась фотография, на которой она запечатлена в одной толстовке и кедах.Таким образом артистка решила ответить всем завистникам, показав стройные ноги.Фанаты восхитились внешним видом исполнительницы и заметили, что она прекрасно выглядит. Хотя поклонники любят Рианну в любом виде, главное, чтобы она продолжала их радовать своим творчеством.