Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии

На фотографии женщина выглядит слишком худой, что фолловеры даже подумали о том, что она близка к анорексии. Надежда Сысоева всегда могла похвастаться стройной фигурой, которую постоянно демонстрирует в своем Инстаграм.Но на одном из последних снимков Надежда запечатлена в футболке и шортах, и внимание фолловеров было обращено на руки Сысоевой. Они настолько худые, что фанаты забили тревогу и посоветовали звезде позаботиться о своем здоровье.