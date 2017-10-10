Но на одном из последних снимков Надежда запечатлена в футболке и шортах, и внимание фолловеров было обращено на руки Сысоевой. Они настолько худые, что фанаты забили тревогу и посоветовали звезде позаботиться о своем здоровье.
Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии
Сегодня, 14:30
Недавно звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала в своем микроблоге снимок, который напугал ее подписчиков.
На фотографии женщина выглядит слишком худой, что фолловеры даже подумали о том, что она близка к анорексии. Надежда Сысоева всегда могла похвастаться стройной фигурой, которую постоянно демонстрирует в своем Инстаграм.
Но на одном из последних снимков Надежда запечатлена в футболке и шортах, и внимание фолловеров было обращено на руки Сысоевой. Они настолько худые, что фанаты забили тревогу и посоветовали звезде позаботиться о своем здоровье.
Но на одном из последних снимков Надежда запечатлена в футболке и шортах, и внимание фолловеров было обращено на руки Сысоевой. Они настолько худые, что фанаты забили тревогу и посоветовали звезде позаботиться о своем здоровье.
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Ключевые слова: Надежда Сысоева
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Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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