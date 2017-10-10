Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии

Сегодня, 14:30
Недавно звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала в своем микроблоге снимок, который напугал ее подписчиков.

Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии
На фотографии женщина выглядит слишком худой, что фолловеры даже подумали о том, что она близка к анорексии. Надежда Сысоева всегда могла похвастаться стройной фигурой, которую постоянно демонстрирует в своем Инстаграм.

Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии


Но на одном из последних снимков Надежда запечатлена в футболке и шортах, и внимание фолловеров было обращено на руки Сысоевой. Они настолько худые, что фанаты забили тревогу и посоветовали звезде позаботиться о своем здоровье.

Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии

← Алла Пугачева показала милый снимок л... Диана Шурыгина собирается увеличить г... →

Ключевые слова: Надежда Сысоева

Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники посоветовали Лесе Никитюк перестать худеть
Надежда Сысоева устала от того, что ее сравнивают с Равшаной Курковой
Поклонники Натальи Подольской волнуются за её здоровье
Надежда Сысоева из Comedy Woman обнажилась для Maxim
Самое популярное за неделю
Комментарии

Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше Видимо известная певица и актриса Дженнифер Лопес своими формами решила составить конкуренцию пятой точке Ким Кардашьян.
Онкобольной Михаил Задорнов обратился к своим поклонникам На днях на личной странице Михаила Задорнова в социальной сети появился пост, обращенный к его поклонникам.
Диана Шурыгина собирается увеличить грудь Недавно скандально известная Диана Шурыгина сообщила о том, что собирается воспользоваться услугами пластического хирурга.
Надежду Сысоеву заподозрили в анорексии Недавно звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опубликовала в своем микроблоге снимок, который напугал ее подписчиков.
Алла Пугачева показала милый снимок любимой внучки У Аллы Пугачевой подрастает пятилетняя внучка Клавдия, в которой Примадонна души не чает.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.