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Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше

Сегодня, 14:57
Видимо известная певица и актриса Дженнифер Лопес своими формами решила составить конкуренцию пятой точке Ким Кардашьян.

Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше
На днях папарацци запечатлели Дженнифер во время прогулки в Беверли-Хиллз вместе с сыном и возлюбленным Алексом Родригесом. Особо наблюдательные обратили внимание на то, что попа Лопес стала гораздо больше, чем раньше, и в белых скинни это было очень заметно.

Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше


В последнее время в Сети заговорили о том, что Дженнифер начала набирать вес, но видимо лишние килограммы у нее откладываются в очень даже удачном месте.

Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше

← Онкобольной Михаил Задорнов обратилс...

Ключевые слова: Дженнифер Лопес

Количество просмотров: 2 795
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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