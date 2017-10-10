Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше

На днях папарацци запечатлели Дженнифер во время прогулки в Беверли-Хиллз вместе с сыном и возлюбленным Алексом Родригесом. Особо наблюдательные обратили внимание на то, что попа Лопес стала гораздо больше, чем раньше, и в белых скинни это было очень заметно.В последнее время в Сети заговорили о том, что Дженнифер начала набирать вес, но видимо лишние килограммы у нее откладываются в очень даже удачном месте.