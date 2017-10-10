В последнее время в Сети заговорили о том, что Дженнифер начала набирать вес, но видимо лишние килограммы у нее откладываются в очень даже удачном месте.
Пятая дочка Дженнифер Лопес стала еще больше
Сегодня, 14:57
Видимо известная певица и актриса Дженнифер Лопес своими формами решила составить конкуренцию пятой точке Ким Кардашьян.
На днях папарацци запечатлели Дженнифер во время прогулки в Беверли-Хиллз вместе с сыном и возлюбленным Алексом Родригесом. Особо наблюдательные обратили внимание на то, что попа Лопес стала гораздо больше, чем раньше, и в белых скинни это было очень заметно.
В последнее время в Сети заговорили о том, что Дженнифер начала набирать вес, но видимо лишние килограммы у нее откладываются в очень даже удачном месте.
В последнее время в Сети заговорили о том, что Дженнифер начала набирать вес, но видимо лишние килограммы у нее откладываются в очень даже удачном месте.
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Ключевые слова: Дженнифер Лопес
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Количество просмотров: 2 795
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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