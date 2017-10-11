Светлана Пермякова стала выглядеть гораздо моложе, сбросив лишние килограммы

Уже на протяжении длительного времени популярная актриса Светлана Пермякова, полюбившаяся зрителями после съемок в сериале "Интерны", пытается сбросить лишние килограммы.

Результат не заставил себя ждать, и теперь Светлана может похвастаться постройневшей фигурой. На днях актриса опубликовала снимок, на котором продемонстрировала отличный внешний вид.«Всем доброго утро, отличного настроения и чудесного начала недели! Пусть все планы реализуются!» - подписала снимок Пермякова.Фанаты заметили, что, сбросив лишние килограммы, Светлана стала выглядеть гораздо моложе.