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Светлана Пермякова стала выглядеть гораздо моложе, сбросив лишние килограммы

Сегодня, 12:23
Уже на протяжении длительного времени популярная актриса Светлана Пермякова, полюбившаяся зрителями после съемок в сериале "Интерны", пытается сбросить лишние килограммы.

Светлана Пермякова стала выглядеть гораздо моложе, сбросив лишние килограммы
Результат не заставил себя ждать, и теперь Светлана может похвастаться постройневшей фигурой. На днях актриса опубликовала снимок, на котором продемонстрировала отличный внешний вид.

Светлана Пермякова стала выглядеть гораздо моложе, сбросив лишние килограммы


«Всем доброго утро, отличного настроения и чудесного начала недели! Пусть все планы реализуются!» - подписала снимок Пермякова.

Фанаты заметили, что, сбросив лишние килограммы, Светлана стала выглядеть гораздо моложе.

Светлана Пермякова стала выглядеть гораздо моложе, сбросив лишние килограммы

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Ключевые слова: Светлана Пермякова

Количество просмотров: 3 003
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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