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Шикарные формы Надежды Грановской лишили ее заветной мечты

Сегодня, 15:47
Поклонники бывшей солистки популярной группы "ВИА Гра" Надежды Грановской не устают восхищаться ее шикарными формами.

Шикарные формы Надежды Грановской лишили ее заветной мечты
Но как оказалось, из-за внушительных размеров своей фигуры Надежда былы вынуждена отказаться от детской мечты. Певица всегда мечтала стать балериной, но в итоге подалась на эстраду.

Шикарные формы Надежды Грановской лишили ее заветной мечты


"При хороших пластических данных мои внешние формы в некоторых местах подкачали, – вспоминает артистка. – В 11 лет я начала танцевать в коллективе народного танца, а когда поступила в педагогическое училище города Хмельницкого, продолжила профессионально заниматься танцами и даже год занималась балетом... Ощущения непередаваемые!

Шикарные формы Надежды Грановской лишили ее заветной мечты


Я готова была жить в танцевальном зале и бесконечно оттачивать мастерство. Меня поймут, наверное, только те, кто имел или имеет отношение к балету или к профессиональным танцам... Прошло 19 лет. Я снова занимаюсь хореографией и пытаюсь танцевать на пуантах (тяжело, но мной движет прежняя любовь к балету, моя несбывшаяся мечта)".

Свои танцевальные способности Надежда продемонстрировала в спектакле "История любви", станцевав страстное танго, также здесь она выступила в качестве режиссера и сценариста.

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Ключевые слова: Надежда Мейхер-Грановская

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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