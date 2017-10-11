Шикарные формы Надежды Грановской лишили ее заветной мечты

Но как оказалось, из-за внушительных размеров своей фигуры Надежда былы вынуждена отказаться от детской мечты. Певица всегда мечтала стать балериной, но в итоге подалась на эстраду."При хороших пластических данных мои внешние формы в некоторых местах подкачали, – вспоминает артистка. – В 11 лет я начала танцевать в коллективе народного танца, а когда поступила в педагогическое училище города Хмельницкого, продолжила профессионально заниматься танцами и даже год занималась балетом... Ощущения непередаваемые!Я готова была жить в танцевальном зале и бесконечно оттачивать мастерство. Меня поймут, наверное, только те, кто имел или имеет отношение к балету или к профессиональным танцам... Прошло 19 лет. Я снова занимаюсь хореографией и пытаюсь танцевать на пуантах (тяжело, но мной движет прежняя любовь к балету, моя несбывшаяся мечта)".Свои танцевальные способности Надежда продемонстрировала в спектакле "История любви", станцевав страстное танго, также здесь она выступила в качестве режиссера и сценариста.