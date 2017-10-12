Недавно актриса посетила светское мероприятие, на котором появилась в блестящем платье с очень глубоким декольте, так что в глаза бросались асимметричные груди актрисы. Но Тару видимо это нисколько не смущает, и она с удовольствием позирует перед фотографами.
Тара Рид продемонстрировала асимметричный бюст
Сегодня, 13:15
Актриса Тара Рид, ставшая популярной после съемок в сериале "Американский пирог", в последнее время шокирует общественность своим внешним видом.
Для выхода в свет Тара выбирает такие платья, чтобы продемонстрировать свои прелести. Но лучше бы она надела что-нибудь закрытое, так как похвастаться-то актрисе особо нечем.
Недавно актриса посетила светское мероприятие, на котором появилась в блестящем платье с очень глубоким декольте, так что в глаза бросались асимметричные груди актрисы. Но Тару видимо это нисколько не смущает, и она с удовольствием позирует перед фотографами.
Недавно актриса посетила светское мероприятие, на котором появилась в блестящем платье с очень глубоким декольте, так что в глаза бросались асимметричные груди актрисы. Но Тару видимо это нисколько не смущает, и она с удовольствием позирует перед фотографами.
← Сергей Романович признался в смене ве... Фанаты считают, что Ани Лорак увеличил... →
Ключевые слова: Тара Рид
Количество просмотров: 3 237
Количество просмотров: 3 237
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
Поделись с друзьями:
Автор фото: Instagram, Открыто.lv
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Харви Вайнштейн пытался покончить жизнь самоубийством Оскандалившийся продюсер Харви Вайнштейн попытался свести счеты с жизнью.
Анастасия Волочкова жестко отреагировала на критику одной из подписчиц На днях в микроблоге известной балерины Анастасии Волочковой появился кадр, который вызвал бурные дискуссии среди ее подписчиков.
Жена Андрея Аршавина поделилась архивным семейным снимком Более года назад состоялось бракосочетание известного футболиста Андрея Аршавина и его возлюбленной Алисы Казьминой.
Яна Рудковская произвела фурор новой прической Фанаты известного продюсера Яны Рудковской привыкли видеть ее с распущенными прямыми волосами.