Тара Рид продемонстрировала асимметричный бюст

Для выхода в свет Тара выбирает такие платья, чтобы продемонстрировать свои прелести. Но лучше бы она надела что-нибудь закрытое, так как похвастаться-то актрисе особо нечем.Недавно актриса посетила светское мероприятие, на котором появилась в блестящем платье с очень глубоким декольте, так что в глаза бросались асимметричные груди актрисы. Но Тару видимо это нисколько не смущает, и она с удовольствием позирует перед фотографами.