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Тара Рид продемонстрировала асимметричный бюст

Сегодня, 13:15
Актриса Тара Рид, ставшая популярной после съемок в сериале "Американский пирог", в последнее время шокирует общественность своим внешним видом.

Тара Рид продемонстрировала асимметричный бюст
Для выхода в свет Тара выбирает такие платья, чтобы продемонстрировать свои прелести. Но лучше бы она надела что-нибудь закрытое, так как похвастаться-то актрисе особо нечем.

Тара Рид продемонстрировала асимметричный бюст


Недавно актриса посетила светское мероприятие, на котором появилась в блестящем платье с очень глубоким декольте, так что в глаза бросались асимметричные груди актрисы. Но Тару видимо это нисколько не смущает, и она с удовольствием позирует перед фотографами.

Тара Рид продемонстрировала асимметричный бюст

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Ключевые слова: Тара Рид

Количество просмотров: 3 237
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, Открыто.lv

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