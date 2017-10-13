Анна Семенович похвасталась шикарным телом в откровенной фотосессии

Причем исполнительница не устает демонстрировать свою фигуру на откровенных снимках. На днях в микроблоге Ани появилась фотография, на которой она позирует в кожаном плаще, интригуя своих фанатов.«Мы часто в своих проблемах обвиняем других людей и не хотим принимать их мнение и взгляды на Мир. Одни считают , что правы и другие считают, что правы . Сколько пережила наша Планета из-за странной и что такое ??? У каждого человека есть свои рамки дозволенного , свои взгляды на жизнь.Я считаю , что все имеют право на своё мнение , просто нужно найти единомышленников и научиться уважать и слушать мнение других людей! Но самый главные залог счастья, это не сравнивать себя с другими, принять свою индивидуальность и полюбить себя и других, какими мы есть . Невозможно сказать какой цветок в саду прекрасней роза ,тюльпан или лилия, все относительно и все эти цветы прекрасно дополняют сад под названием Земля, просто нужно уметь цвести рядом с другими во благо счастья и любви», - порассуждала под снимком Семенович.Подписчики в очередной раз восхитились роскошными формами певицы и засыпали ее комплиментами.