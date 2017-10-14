Кайли Дженнер удивила фанатов размером груди

Уже три сестры объявили об интересном положении, но пока что не спешат радовать фанатов снимками изменившейся фигуры. Но вот в микроблоге Кайли появляются фотографии, на которых она демонстрирует свою грудь.Многие подписчики заметили, что грудь Кайли стала гораздо больше, вызвав еще больше разговоров о своей беременности. Пока что сама девушка комментировать свое положение не торопится.