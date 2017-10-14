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Кайли Дженнер удивила фанатов размером груди

Сегодня, 15:52
В последнее время семейство Кардашьян-Дженнер активно обсуждается в Сети, особенно у всех на устах беременность сестер.

Кайли Дженнер удивила фанатов размером груди
Уже три сестры объявили об интересном положении, но пока что не спешат радовать фанатов снимками изменившейся фигуры. Но вот в микроблоге Кайли появляются фотографии, на которых она демонстрирует свою грудь.

Кайли Дженнер удивила фанатов размером груди


Многие подписчики заметили, что грудь Кайли стала гораздо больше, вызвав еще больше разговоров о своей беременности. Пока что сама девушка комментировать свое положение не торопится.

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Ключевые слова: Кайли Дженнер

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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