Бейонсе показала роскошную фигуру в облегающем наряде

Видимо Бейонсе не может нарадоваться своей фигуре, поэтому практически каждый день публикует фотографии в новых образах. На днях в Инстаграм звезды появился снимок, на котором она позирует в супер-облегающей юбке, которая подчеркнула все достоинства фигуры звезды, и белом топе с глубоким декольте.Поклонники не устают восхищаться внешним видом молодой мамы, оставляя ей восторженные комплименты.