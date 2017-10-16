Поклонники не устают восхищаться внешним видом молодой мамы, оставляя ей восторженные комплименты.
Бейонсе показала роскошную фигуру в облегающем наряде
Сегодня, 09:54
Четыре месяца назад знаменитая певица Бейонсе стала мамой очаровательных близнецов, но исполнительница уже смогла вернуть себе прежние формы.
Видимо Бейонсе не может нарадоваться своей фигуре, поэтому практически каждый день публикует фотографии в новых образах. На днях в Инстаграм звезды появился снимок, на котором она позирует в супер-облегающей юбке, которая подчеркнула все достоинства фигуры звезды, и белом топе с глубоким декольте.
Поклонники не устают восхищаться внешним видом молодой мамы, оставляя ей восторженные комплименты.
Поклонники не устают восхищаться внешним видом молодой мамы, оставляя ей восторженные комплименты.
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Ключевые слова: Бейонсе
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Количество просмотров: 1 833
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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