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Бейонсе показала роскошную фигуру в облегающем наряде

Сегодня, 09:54
Четыре месяца назад знаменитая певица Бейонсе стала мамой очаровательных близнецов, но исполнительница уже смогла вернуть себе прежние формы.

Бейонсе показала роскошную фигуру в облегающем наряде
Видимо Бейонсе не может нарадоваться своей фигуре, поэтому практически каждый день публикует фотографии в новых образах. На днях в Инстаграм звезды появился снимок, на котором она позирует в супер-облегающей юбке, которая подчеркнула все достоинства фигуры звезды, и белом топе с глубоким декольте.

Бейонсе показала роскошную фигуру в облегающем наряде


Поклонники не устают восхищаться внешним видом молодой мамы, оставляя ей восторженные комплименты.

Бейонсе показала роскошную фигуру в облегающем наряде

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Ключевые слова: Бейонсе

Количество просмотров: 1 833
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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