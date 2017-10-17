Шарлиз Терон снова может похвастаться стройной фигурой

41-летняя знаменитость была в спортивном топе и черных легинсах, она возвращалась с занятий по йоге. Общественность восхитилась стройной фигурой Шарлиз, хотя буквально год назад Терон не могла похвастаться своим внешним видом.Тогда она ради роли набрала 15 килограммов, а избавиться от них смогла с трудом. Сама актриса с ужасом вспоминает то время.Стоит отметить, что Шарлиз никогда не выходила замуж, но она воспитывает двоих детей, которых усыновила.