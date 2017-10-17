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Шарлиз Терон снова может похвастаться стройной фигурой

Сегодня, 09:20
Несколько дней назад папарацци удалось запечатлеть знаменитую актрису Шарлиз Терон на улицах Лос-Анджелеса.

Шарлиз Терон снова может похвастаться стройной фигурой
41-летняя знаменитость была в спортивном топе и черных легинсах, она возвращалась с занятий по йоге. Общественность восхитилась стройной фигурой Шарлиз, хотя буквально год назад Терон не могла похвастаться своим внешним видом.

Шарлиз Терон снова может похвастаться стройной фигурой


Тогда она ради роли набрала 15 килограммов, а избавиться от них смогла с трудом. Сама актриса с ужасом вспоминает то время.

Стоит отметить, что Шарлиз никогда не выходила замуж, но она воспитывает двоих детей, которых усыновила.

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Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 3 029
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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