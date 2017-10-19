Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Пэрис Джексон снова снялась топлес

Сегодня, 10:12
В последнее время Пэрис Джексон начала часто публиковать откровенные снимки в своем Инстаграм.

Пэрис Джексон снова снялась топлес
В начале осени 19-летняя Пэрис решилась показать новую татуировку на груди, опубликовав обнаженное фото. На днях же девушка разместила менее откровенный снимок, на котором сидит в одних трусах, а груди прикрыты руками.

Пэрис Джексон снова снялась топлес


«Мне комфортно быть собой. Попробуй дотянись до моего уровня», - подписала фото Пэрис.

Но возможность комментирования снимка отключена, таким образом видимо девушка решила оградиться от шквала критики со стороны пользователей Сети.

Пэрис Джексон снова снялась топлес

← Жениху Екатерины Варнавы нелегко прих... Кортни Кокс считает ошибкой поход к пл... →

Ключевые слова: Пэрис Джексон

Количество просмотров: 2 301
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Пэрис Джексон снова оголилась на фотографии
Пэрис Джексон обнародовала архивное фото с отцом
Пэрис Джексон считает свою фигуру неидеальной
Пэрис Джексон бросила своего бойфренда
Самое популярное за неделю
Комментарии

Кортни Кокс считает ошибкой поход к пластическому хирургу Сейчас многие знаменитости стараются сохранить молодость и посещают пластических хирургов или делают "уколы красоты".
Пэрис Джексон снова снялась топлес В последнее время Пэрис Джексон начала часто публиковать откровенные снимки в своем Инстаграм.
Жениху Екатерины Варнавы нелегко приходится из-за ее тяжелого характера В прошлом году Екатерина Варнава ответила согласием на предложение руки и сердца своему возлюбленному, танцору Константину Мякинькову.
Ксения Бородина подверглась критике за нелепый наряд Уже не раз на бессменную ведущую знаменитого реалити-шоу "Дом-2" Ксению Бородину поклонники обрушиваются с критикой за ее чувство стиля.
Обнародована причина лечения Алеси Кафельниковой в психиатрической клинике Недавно общественность шокировала информация о нахождении дочери знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеси в психиатрической клинике Санкт-Петербурга.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.