Пэрис Джексон снова снялась топлес

В последнее время Пэрис Джексон начала часто публиковать откровенные снимки в своем Инстаграм.

В начале осени 19-летняя Пэрис решилась показать новую татуировку на груди, опубликовав обнаженное фото. На днях же девушка разместила менее откровенный снимок, на котором сидит в одних трусах, а груди прикрыты руками.«Мне комфортно быть собой. Попробуй дотянись до моего уровня», - подписала фото Пэрис.Но возможность комментирования снимка отключена, таким образом видимо девушка решила оградиться от шквала критики со стороны пользователей Сети.