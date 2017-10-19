Пэрис Джексон снова снялась топлес

В начале осени 19-летняя Пэрис решилась показать новую татуировку на груди, опубликовав обнаженное фото. На днях же девушка разместила менее откровенный снимок, на котором сидит в одних трусах, а груди прикрыты руками.
«Мне комфортно быть собой. Попробуй дотянись до моего уровня», - подписала фото Пэрис.
Но возможность комментирования снимка отключена, таким образом видимо девушка решила оградиться от шквала критики со стороны пользователей Сети.
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