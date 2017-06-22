Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками

Чтобы и дальше поддерживать это гордое звание, Тао и в обычной жизни предпочитает наряды, которые подчеркивают её внушительные формы. Папарацци "поймали" пышечку на отдыхе на побережье Майями.
Тао с удовольствием позировала фотографам в белом бикини, нижняя часть которого совсем не оставляла простора для фантазии.
Прямо говоря - вместо трусиков на попе Викрас были ниточки.
Ну, кому-то и такое нравится, как минимум избавляет от комплексов леди, которые обладают похожими аппетитными внешними данными.
Ключевые слова: Тао Викрас
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Автор: Mysha
Автор фото: hotcelebshome.com
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