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Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками

Сегодня, 11:30
Американская модель Тао Викрас стала известна благодаря съемкам для каталогов одежды моделей plus size.

Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками
Чтобы и дальше поддерживать это гордое звание, Тао и в обычной жизни предпочитает наряды, которые подчеркивают её внушительные формы. Папарацци "поймали" пышечку на отдыхе на побережье Майями.

Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками


Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками


Тао с удовольствием позировала фотографам в белом бикини, нижняя часть которого совсем не оставляла простора для фантазии.

Прямо говоря - вместо трусиков на попе Викрас были ниточки.

Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками


Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками


Ну, кому-то и такое нравится, как минимум избавляет от комплексов леди, которые обладают похожими аппетитными внешними данными.

Пышечка Тао Викрас поразила папарацци своими бикини-ниточками

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Ключевые слова: Тао Викрас

Количество просмотров: 3 549
Автор: Mysha

Автор фото: hotcelebshome.com

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