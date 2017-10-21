Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида

Сегодня, 13:34
Вот уже четыре года длятся отношения известного актера Дэниэла Рэдклиффа и его возлюбленной, актрисы Эрин Дарк.

Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида
Но в последнее время девушка встревожена здоровьем Дэниэла, он стал настолько худой, потеряв шесть килограммов веса. Оказывается, все это ради роли в новом фильме "Джунгли".

Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида


«Я две недели питался только куриными грудками, филе белой рыбы и протеиновыми батончиками. А еще два дня я вообще ничего не ел», - вспоминает актер.

Теперь же после окончания съемок Рэдклифф снова начал нормально питаться, чем обрадовал свою любимую.

Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида

← Пелагея уверена, что не уводила мужа и...

Ключевые слова: Дэниэл Рэдклифф

Количество просмотров: 2 964
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Поклонники тревожатся из-за нездорового вида Валерия Николаева
Натали привела фигуру в порядок ради съемок в новом клипе
Мариам Мерабова похудела на 56 килограммов из-за проблем со здоровьем
Дэниэл Рэдклифф в черно-белом мужественном фотосете для Vanity Fair
Самое популярное за неделю
Комментарии

Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида Вот уже четыре года длятся отношения известного актера Дэниэла Рэдклиффа и его возлюбленной, актрисы Эрин Дарк.
Пелагея уверена, что не уводила мужа из семьи Популярная певица Пелагея не любит распространяться о своей личной жизни, даже в социальных сетях она удалила свои аккаунты.
Из-за постоянной критики у беременной Ольги Рапунцель начались проблемы со здоровьем Некоторое время назад звезда популярного телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель бросила своего супруга Дмитрия Дмитренко и вернулась на реалити-шоу.
Лечение от алкоголизма Криса Кельми дает результаты В настоящее время музыкант Крис Кельми находится в клинике Таиланда, где проходит лечение от алкоголизма.
Актриса Елена Яковлева возмущена лживой информацией СМИ Елена Яковлева является очень популярной российской актрисой, которую зрители любят по ролям в множествах фильмов и сериалов.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.