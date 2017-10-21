Дэниэл Рэдклифф исхудал до нездорового вида

Но в последнее время девушка встревожена здоровьем Дэниэла, он стал настолько худой, потеряв шесть килограммов веса. Оказывается, все это ради роли в новом фильме "Джунгли".«Я две недели питался только куриными грудками, филе белой рыбы и протеиновыми батончиками. А еще два дня я вообще ничего не ел», - вспоминает актер.Теперь же после окончания съемок Рэдклифф снова начал нормально питаться, чем обрадовал свою любимую.