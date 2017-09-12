Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера

Оттуда Настя продолжает выкладывать в блог снимки, по которым можно понять, что основной вид её деятельности - это как можно чаще покупать масло, чтобы тело выглядело как можно более аппетитно.Порой Анастасию приглашают на модные показы или платят за рекламу купальников.Поэтому, когда рэпер из группы The Rangers Джулианн Александр сделал репост на новое видео Квитко около бассейна - это вызвало небывалый ажиотаж.Фанаты радуются тому, что Настю, наконец, заметили представители шоу-бизнеса и теперь-то, как говорят у нас на Родине, "попрёт".А ниже несколько видео, посмотрев которые сразу можно сложить представление о фигуре пышечки: