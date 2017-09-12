Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера

Вчера, 18:38
Обладательница весомых достоинств Анастасия Квитко давно переехала жить в Америку.

Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера
Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера


Оттуда Настя продолжает выкладывать в блог снимки, по которым можно понять, что основной вид её деятельности - это как можно чаще покупать масло, чтобы тело выглядело как можно более аппетитно.

Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера


Порой Анастасию приглашают на модные показы или платят за рекламу купальников.

Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера


Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера


Поэтому, когда рэпер из группы The Rangers Джулианн Александр сделал репост на новое видео Квитко около бассейна - это вызвало небывалый ажиотаж.

Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера


Фанаты радуются тому, что Настю, наконец, заметили представители шоу-бизнеса и теперь-то, как говорят у нас на Родине, "попрёт".

Прелести Анастасии Квитко заинтересовали популярного рэппера


А ниже несколько видео, посмотрев которые сразу можно сложить представление о фигуре пышечки:












← Юэн МакГрегор был вынужден признаться... Скандальное видео Ольги Бузовой вызва... →

Ключевые слова: Анастасия Квитко

Количество просмотров: 6 123
Автор: Mysha

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Фанаты продолжают делать комплименты роскошным формам Анастасии Квитко
Фанаты недоумевают, увидев снимок Анастасии Решетовой в свадебном платье
Фотографии Анастасии Квитко до пластики поразили фанатов пышногрудой модели
Anastasia Kvitko
Самое популярное за неделю
Комментарии

Филипп Киркоров опять попался на плагиате В прошлом году певцу Филиппу Киркорову пришлось объясняться с лидером французской группы Space Дидье Маруани, который обратился в российский суд с требованием запретить Киркорову исполнять песню "Жестокая любовь".
Божена Рынска в недоумении от заявлении любовника о Ксении Собчак Не секрет, что Ксения Собчак и блогер Божена Рынская - давние враги. Они часто вступали в перепалку в Сети, а так же игнорировали светские мероприятия, если знали, что обе приглашены.
Певец Стас Михайлов экстренно госпитализирован На своих концертах певец Стас Михайлов выкладывается по-полной. Не странно, что в его 48 лет здоровье уже совсем не то, что было в молодости.
Криштиану Роналду вышел в свет с беременной возлюбленной Самый знаменитый футболист мира Криштиану Роналду появился на спортивной премии в компании семьи.
Кортни Кардашьян призналась в беременности Вслед за другими представительницами известной фамилии, о беременности объявила модель Кортни Кардашьян.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.