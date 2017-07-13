Херли неоднократно признавалась, что секрет её стройности невероятно прост - он заключается в употреблении большого количества чистой воды. Кроме этого Элизабет очень любит фрукты и овощи, а также позволяет себе небольшое ежедневное "хулиганство" - в четыре часа дня она лакомится чашечкой чая с печеньем. И, как известно, вся сила в движении - звезда предпочитает простую ходьбу тренировкам в спортзале.
52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини
Вчера, 21:20
Актриса Элизабет Херли радует подписчиков невероятными кадрами с отдыха.
Фигуре и внешнему виду Элизабет Херли могут позавидовать и гораздо более молодые актрисы - формы звезды неизменно вызывают восторг среди пользователей сети. А когда такие фотографии ещё и сделаны на райских Мальдивах, эффект будет двойным.
Херли неоднократно признавалась, что секрет её стройности невероятно прост - он заключается в употреблении большого количества чистой воды. Кроме этого Элизабет очень любит фрукты и овощи, а также позволяет себе небольшое ежедневное "хулиганство" - в четыре часа дня она лакомится чашечкой чая с печеньем. И, как известно, вся сила в движении - звезда предпочитает простую ходьбу тренировкам в спортзале.
Херли неоднократно признавалась, что секрет её стройности невероятно прост - он заключается в употреблении большого количества чистой воды. Кроме этого Элизабет очень любит фрукты и овощи, а также позволяет себе небольшое ежедневное "хулиганство" - в четыре часа дня она лакомится чашечкой чая с печеньем. И, как известно, вся сила в движении - звезда предпочитает простую ходьбу тренировкам в спортзале.
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Ключевые слова: Элизабет Херли
Количество просмотров: 8 957
Количество просмотров: 8 957
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини Актриса Элизабет Херли радует подписчиков невероятными кадрами с отдыха.
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