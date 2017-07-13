Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини

Вчера, 21:20
Актриса Элизабет Херли радует подписчиков невероятными кадрами с отдыха.

52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини
Фигуре и внешнему виду Элизабет Херли могут позавидовать и гораздо более молодые актрисы - формы звезды неизменно вызывают восторг среди пользователей сети. А когда такие фотографии ещё и сделаны на райских Мальдивах, эффект будет двойным.

52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини


52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини


Херли неоднократно признавалась, что секрет её стройности невероятно прост - он заключается в употреблении большого количества чистой воды. Кроме этого Элизабет очень любит фрукты и овощи, а также позволяет себе небольшое ежедневное "хулиганство" - в четыре часа дня она лакомится чашечкой чая с печеньем. И, как известно, вся сила в движении - звезда предпочитает простую ходьбу тренировкам в спортзале.

52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини


52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини


52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини


52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини

← Ляйсан Утяшева впервые поделилась вид...

Ключевые слова: Элизабет Херли

Количество просмотров: 8 957
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Элизабет Херли снова поделилась снимком в купальнике, ошеломив поклонников
Элизабет Херли разместила откровенный снимок топлес
Элизабет Херли восхитила фотографиями в бикини
Элизабет Харли
Самое популярное за неделю
Комментарии

52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини Актриса Элизабет Херли радует подписчиков невероятными кадрами с отдыха.
Ляйсан Утяшева впервые поделилась видео с репетиции собственного шоу 1 октября в Казани в Korston Club Hotel состоялась премьера нового танцевального шоу Ляйсан Утяшевой под названием BOLERO.
Младшая дочка Ксении Бородиной впервые появилась на обложке глянцевого издания Пока мама Ксения Бородина отдыхает с мужем Курбаном Омаровым в Америке, её дочки сияют на обложке популярного издания.
Юлия Высоцкая показала мужчину, который делает ей с утра хорошо И, как бы это не было странно - этот мужчина совсем не муж Юлии Высоцкой.
Анастасия Решетова вышла на подиум в полностью прозрачном платье Модель Анастасия Решетова закрывала показ Яси Миночкиной, который прошел в рамках Недели моды в Москве.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.