52-летняя Элизабет Херли показала фигуру в бикини

Фигуре и внешнему виду Элизабет Херли могут позавидовать и гораздо более молодые актрисы - формы звезды неизменно вызывают восторг среди пользователей сети. А когда такие фотографии ещё и сделаны на райских Мальдивах, эффект будет двойным.Херли неоднократно признавалась, что секрет её стройности невероятно прост - он заключается в употреблении большого количества чистой воды. Кроме этого Элизабет очень любит фрукты и овощи, а также позволяет себе небольшое ежедневное "хулиганство" - в четыре часа дня она лакомится чашечкой чая с печеньем. И, как известно, вся сила в движении - звезда предпочитает простую ходьбу тренировкам в спортзале.