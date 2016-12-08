Анна Седокова обновила блог пикантным снимком

Воспитывающая троих детей 34-летняя Анна Седокова продолжает поражать поклонников своей фигурой и внешним видом в целом. Разумеется, среди читателей личной странички исполнительницы есть те, кто резко выступает против горячих фотографий, ведь их могут увидеть дети звезды. Однако саму Седокову этот факт, похоже, никак не беспокоит и в её блоге с завидной регулярностью появляются всё новые откровенные снимки.Одним из таких снимков стало фото в красном нижнем белье с подписью: "Я всегда признавала, что мной управляют страсти - Элизабет Тейлор. И я".