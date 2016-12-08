Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Анна Седокова обновила блог пикантным снимком

Вчера, 16:14
Певица Анна Седокова порадовала подписчиков откровенным кадром.

Анна Седокова обновила блог пикантным снимком
Воспитывающая троих детей 34-летняя Анна Седокова продолжает поражать поклонников своей фигурой и внешним видом в целом. Разумеется, среди читателей личной странички исполнительницы есть те, кто резко выступает против горячих фотографий, ведь их могут увидеть дети звезды. Однако саму Седокову этот факт, похоже, никак не беспокоит и в её блоге с завидной регулярностью появляются всё новые откровенные снимки.

Анна Седокова обновила блог пикантным снимком


Анна Седокова обновила блог пикантным снимком


Одним из таких снимков стало фото в красном нижнем белье с подписью: "Я всегда признавала, что мной управляют страсти - Элизабет Тейлор. И я".

Анна Седокова обновила блог пикантным снимком


Анна Седокова обновила блог пикантным снимком

← Регина Тодаренко приняла судьбоносно... Отец Жанны Фриске решился на сенсацио... →

Ключевые слова: Анна Седокова

Количество просмотров: 4 628
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Анна Седокова показала роскошную грудь на откровенной фотографии
Анна Седокова похвасталась фигурой в бикини
Анна Седокова показала стройную фигуру и селфи c минимумом макияжа
Анна Седокова носит корректирующее бельё?
Самое популярное за неделю
Комментарии

«Последний богатырь» стал лидером российского проката Грандиозный фильм от Disney на основе русских сказок «Последний богатырь» завоевал сердца зрителей.
Пользователи сети раскритиковали образ Рианны на обложке Vogue Певица Рианна стала лицом глянцевого издания Vogue Arabia за ноябрь.
74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года Знаменитый музыкант Мик Джаггер нашел новую пассию.
Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин В США уже проходят первые вечеринки по случаю Хеллоуина - на одной из них побывала галеристка Даша Жукова.
Елена Летучая перешла на Первый канал Телеведущая Елена Летучая нашла новое место работы.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.