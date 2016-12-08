Одним из таких снимков стало фото в красном нижнем белье с подписью: "Я всегда признавала, что мной управляют страсти - Элизабет Тейлор. И я".
Анна Седокова обновила блог пикантным снимком
Вчера, 16:14
Певица Анна Седокова порадовала подписчиков откровенным кадром.
Воспитывающая троих детей 34-летняя Анна Седокова продолжает поражать поклонников своей фигурой и внешним видом в целом. Разумеется, среди читателей личной странички исполнительницы есть те, кто резко выступает против горячих фотографий, ведь их могут увидеть дети звезды. Однако саму Седокову этот факт, похоже, никак не беспокоит и в её блоге с завидной регулярностью появляются всё новые откровенные снимки.
Одним из таких снимков стало фото в красном нижнем белье с подписью: "Я всегда признавала, что мной управляют страсти - Элизабет Тейлор. И я".
Одним из таких снимков стало фото в красном нижнем белье с подписью: "Я всегда признавала, что мной управляют страсти - Элизабет Тейлор. И я".
← Регина Тодаренко приняла судьбоносно... Отец Жанны Фриске решился на сенсацио... →
Ключевые слова: Анна Седокова
Количество просмотров: 4 628
Количество просмотров: 4 628
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
«Последний богатырь» стал лидером российского проката Грандиозный фильм от Disney на основе русских сказок «Последний богатырь» завоевал сердца зрителей.
Пользователи сети раскритиковали образ Рианны на обложке Vogue Певица Рианна стала лицом глянцевого издания Vogue Arabia за ноябрь.
74-летний Мик Джаггер закрутил роман с девушкой, которая моложе его на 52 года Знаменитый музыкант Мик Джаггер нашел новую пассию.
Даша Жукова удивила выбором наряда на Хеллоуин В США уже проходят первые вечеринки по случаю Хеллоуина - на одной из них побывала галеристка Даша Жукова.