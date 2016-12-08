"А раз в неделю позволяйте себе съесть то, что считаете для себя запретным. Главное, не испытывать по этому поводу угрызений совести, а делать это с удовольствием! Напоминаю, телевизор очень полнит, а плоские, растянутые экраны превращают мяч для футбола в мяч для регби, не замечали? Что говорить про людей на экране. Я никогда не была и не буду тростинкой. К счастью, мои параметры, цвет волос, длина платья и степень оголенности или прикрытости некоторых частей тела не влияют на песни, которые я пишу и на количество моих концертов)) Не хочу и не могу нравиться абсолютно всем. Себе я нравлюсь очень. Нравиться себе - это самое главное. Спорт в моей жизни для тонуса и сил, которые очень нужны в моем бешеном графике, а не для похудения. На диетах не сижу, но я с детства не люблю сладкое, совсем не ем хлеб, два месяца назад мой организм отказался (сам) от молочных продуктов. Любой торт с легкостью променяю на что-нибудь солёное. Ни в коем случае НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ никаких таблеток, порошков и прочих «волшебных средств для похудения», которые рекламируют мошенники, незаконно используя фото известных людей‼️ И самое главное - берегите нервы! Всё в голове" - добавила Дубцова.
Ирина Дубцова рассказала правду о своей фигуре и диетах
Вчера, 16:41
Певица Ирина Дубцова в одном сообщении ответила на все вопросы подписчиков о диетах и спортзале.
Подписчики довольно часто спрашивали у любимой исполнительницы о том, как ей удается держать себя в форме. И вот, наконец, Ирина Дубцова решила ответить сразу всем и выложила в блог подробный рассказ о том, как она следит за фигурой. "Надеюсь, этим постом я отвечаю разом на все ваши вопросы! Я отношусь к тому типу людей, которые поправляются (даже не «заедая») , а не худеют от стресса, а стресс - это мой спутник в работе, бытовых проблемах, перелётах и заботах о семье. А заботы эти - обычные, человеческие, такие же , как и у людей не «из телевизора» . Смеюсь и плачу, как и все вы. Ещё во время беременности я приобрела проблему с отеками, особенно это заметно в определенную неделю месяца (многие женщины меня поймут). И , как некоторые пишут, раз в месяц (как им кажется ) я опять «О!! Она поправилась/похудела», а это всего лишь вода. Устраивайте себе разгрузочные дни, это легко" - пишет певица.
"А раз в неделю позволяйте себе съесть то, что считаете для себя запретным. Главное, не испытывать по этому поводу угрызений совести, а делать это с удовольствием! Напоминаю, телевизор очень полнит, а плоские, растянутые экраны превращают мяч для футбола в мяч для регби, не замечали? Что говорить про людей на экране. Я никогда не была и не буду тростинкой. К счастью, мои параметры, цвет волос, длина платья и степень оголенности или прикрытости некоторых частей тела не влияют на песни, которые я пишу и на количество моих концертов)) Не хочу и не могу нравиться абсолютно всем. Себе я нравлюсь очень. Нравиться себе - это самое главное. Спорт в моей жизни для тонуса и сил, которые очень нужны в моем бешеном графике, а не для похудения. На диетах не сижу, но я с детства не люблю сладкое, совсем не ем хлеб, два месяца назад мой организм отказался (сам) от молочных продуктов. Любой торт с легкостью променяю на что-нибудь солёное. Ни в коем случае НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ никаких таблеток, порошков и прочих «волшебных средств для похудения», которые рекламируют мошенники, незаконно используя фото известных людей‼️ И самое главное - берегите нервы! Всё в голове" - добавила Дубцова.
"А раз в неделю позволяйте себе съесть то, что считаете для себя запретным. Главное, не испытывать по этому поводу угрызений совести, а делать это с удовольствием! Напоминаю, телевизор очень полнит, а плоские, растянутые экраны превращают мяч для футбола в мяч для регби, не замечали? Что говорить про людей на экране. Я никогда не была и не буду тростинкой. К счастью, мои параметры, цвет волос, длина платья и степень оголенности или прикрытости некоторых частей тела не влияют на песни, которые я пишу и на количество моих концертов)) Не хочу и не могу нравиться абсолютно всем. Себе я нравлюсь очень. Нравиться себе - это самое главное. Спорт в моей жизни для тонуса и сил, которые очень нужны в моем бешеном графике, а не для похудения. На диетах не сижу, но я с детства не люблю сладкое, совсем не ем хлеб, два месяца назад мой организм отказался (сам) от молочных продуктов. Любой торт с легкостью променяю на что-нибудь солёное. Ни в коем случае НЕ УПОТРЕБЛЯЙТЕ никаких таблеток, порошков и прочих «волшебных средств для похудения», которые рекламируют мошенники, незаконно используя фото известных людей‼️ И самое главное - берегите нервы! Всё в голове" - добавила Дубцова.
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Ключевые слова: Ирина Дубцова
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Количество просмотров: 4 082
Автор: KatarinaПерейти в галерею
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