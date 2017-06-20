Кети Топурия показала фигуру в купальнике

Когда в Москве уже почти началась зима, ещё больше хочется продлить солнечные и тёплые деньки. Так подумала и Кети Топурия, отправившись на жаркие каникулы в Дубай. Подписчики уже разглядывают свежие пляжные фотографии.В кадре Кети позирует в разных купальниках, идеально подчеркивающих её прекрасную фигуру. Напомним, что недавно Топурия развелась со своим супругом Львом Гейхманом, у пары есть дочь Оливия.