В кадре Кети позирует в разных купальниках, идеально подчеркивающих её прекрасную фигуру. Напомним, что недавно Топурия развелась со своим супругом Львом Гейхманом, у пары есть дочь Оливия.
Кети Топурия показала фигуру в купальнике
Вчера, 21:04
Певица Кети Топурия выложила в сеть снимки с отдыха.
Когда в Москве уже почти началась зима, ещё больше хочется продлить солнечные и тёплые деньки. Так подумала и Кети Топурия, отправившись на жаркие каникулы в Дубай. Подписчики уже разглядывают свежие пляжные фотографии.
В кадре Кети позирует в разных купальниках, идеально подчеркивающих её прекрасную фигуру. Напомним, что недавно Топурия развелась со своим супругом Львом Гейхманом, у пары есть дочь Оливия.
В кадре Кети позирует в разных купальниках, идеально подчеркивающих её прекрасную фигуру. Напомним, что недавно Топурия развелась со своим супругом Львом Гейхманом, у пары есть дочь Оливия.
← Алена Водонаева задумывается о ринопл...
Ключевые слова: Кети Топурия
Количество просмотров: 10 751
Количество просмотров: 10 751
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Алена Водонаева задумывается о ринопластике Около года назад бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева решилась на пластику груди, она уменьшила размер бюста с 5 до 3 размера.
Виктория Боня спровоцировала разговоры об увеличении груди Несколько дней назад экс-участница главной телестройки страны Виктория Боня отправилась на Мальдивские острова вместе со своей дочерью Анджелиной.
Фанаты обратили внимание на то, что Надежда Мейхер-Грановская стала хуже выглядеть Надежда Мейхер-Грановская является известной экс-участницей группы "ВИА Гра" и относится к золотому составу коллектива.