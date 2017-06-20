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Кети Топурия показала фигуру в купальнике

Вчера, 21:04
Певица Кети Топурия выложила в сеть снимки с отдыха.

Кети Топурия показала фигуру в купальнике
Когда в Москве уже почти началась зима, ещё больше хочется продлить солнечные и тёплые деньки. Так подумала и Кети Топурия, отправившись на жаркие каникулы в Дубай. Подписчики уже разглядывают свежие пляжные фотографии.

Кети Топурия показала фигуру в купальнике


Кети Топурия показала фигуру в купальнике


Кети Топурия показала фигуру в купальнике


В кадре Кети позирует в разных купальниках, идеально подчеркивающих её прекрасную фигуру. Напомним, что недавно Топурия развелась со своим супругом Львом Гейхманом, у пары есть дочь Оливия.

Кети Топурия показала фигуру в купальнике


Кети Топурия показала фигуру в купальнике


Кети Топурия показала фигуру в купальнике

← Алена Водонаева задумывается о ринопл...

Ключевые слова: Кети Топурия

Количество просмотров: 10 751
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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