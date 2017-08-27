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Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов

Сегодня, 01:27
Актриса Кейт Уинслет в новом интервью откровенно рассказала о своём отношении к лишнему весу.

Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов
42-летняя голливудская звезда Кейт Уинслет всегда боролась с самыми различными предрассудками в отношении женской фигуры - начиная от лишнего веса и заканчивая пластическими операциями, чтобы "подогнать" свои формы под стандарт.

Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов


Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов


Как выяснилось из свежего интервью для издания Harper's Bazaar, на заре карьеры Кейт комплексовала по поводу своей внешности: "Я до сих пор не понимаю, как смогла стать актрисой с моей тогдашней внешностью. Еще в детском саду меня называли толстой, а вот мои сестры всегда были стройными. Я была полной и несчастной, и это чувство осталось со мной на всю жизнь".

Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов


Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов


"Сейчас я больше переживаю по поводу давления социальных сетей на молодых девушек. Я постоянно думаю о потенциальных опасностях социальных сетей, которые подстерегают молодое поколение. Важно осознавать, насколько опасна всеобщая открытость для детского чувства собственного достоинства и естественного процесса взросления. Я не хочу быть актрисой, которая когда-то получила "Оскар", а затем исчезла с радаров. Я хочу быть тем, кто еще сможет играть роли и в 90 лет. У многих так и не получается добиться этого, ведь они слишком самодовольны" - добавила Уинслет.

Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов


Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов


Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов

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Ключевые слова: Кейт Уинслет

Количество просмотров: 1 469
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, Harper's Bazaar

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