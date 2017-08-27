Кейт Уинслет вновь подняла тему лишних килограммов

42-летняя голливудская звезда Кейт Уинслет всегда боролась с самыми различными предрассудками в отношении женской фигуры - начиная от лишнего веса и заканчивая пластическими операциями, чтобы "подогнать" свои формы под стандарт.Как выяснилось из свежего интервью для издания Harper's Bazaar, на заре карьеры Кейт комплексовала по поводу своей внешности: "Я до сих пор не понимаю, как смогла стать актрисой с моей тогдашней внешностью. Еще в детском саду меня называли толстой, а вот мои сестры всегда были стройными. Я была полной и несчастной, и это чувство осталось со мной на всю жизнь"."Сейчас я больше переживаю по поводу давления социальных сетей на молодых девушек. Я постоянно думаю о потенциальных опасностях социальных сетей, которые подстерегают молодое поколение. Важно осознавать, насколько опасна всеобщая открытость для детского чувства собственного достоинства и естественного процесса взросления. Я не хочу быть актрисой, которая когда-то получила "Оскар", а затем исчезла с радаров. Я хочу быть тем, кто еще сможет играть роли и в 90 лет. У многих так и не получается добиться этого, ведь они слишком самодовольны" - добавила Уинслет.