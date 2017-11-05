Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги

Знаменитая актриса Джулия Робертс в свои 50 лет может похвастаться отличным внешним видом, которой позавидуют и молодые девушки.

Актриса прекрасно знает все достоинства и недостатки своей фигуры и умело это демонстрирует при выборе нарядов. Джулия нередко появляется на светских мероприятиях в коротких платьях, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру.На днях на съемки на телевидении актриса надела мини-юбку, которая отлично сидела на ней. Присутствующие восхитились цветущим внешним видом Робертс.