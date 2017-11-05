На днях на съемки на телевидении актриса надела мини-юбку, которая отлично сидела на ней. Присутствующие восхитились цветущим внешним видом Робертс.
Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги
Сегодня, 14:48
Знаменитая актриса Джулия Робертс в свои 50 лет может похвастаться отличным внешним видом, которой позавидуют и молодые девушки.
Актриса прекрасно знает все достоинства и недостатки своей фигуры и умело это демонстрирует при выборе нарядов. Джулия нередко появляется на светских мероприятиях в коротких платьях, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру.
На днях на съемки на телевидении актриса надела мини-юбку, которая отлично сидела на ней. Присутствующие восхитились цветущим внешним видом Робертс.
На днях на съемки на телевидении актриса надела мини-юбку, которая отлично сидела на ней. Присутствующие восхитились цветущим внешним видом Робертс.
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Ключевые слова: Джулия Робертс
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Количество просмотров: 715
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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