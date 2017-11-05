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Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги

Сегодня, 14:48
Знаменитая актриса Джулия Робертс в свои 50 лет может похвастаться отличным внешним видом, которой позавидуют и молодые девушки.

Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги
Актриса прекрасно знает все достоинства и недостатки своей фигуры и умело это демонстрирует при выборе нарядов. Джулия нередко появляется на светских мероприятиях в коротких платьях, которые идеально подчеркивают ее стройную фигуру.

Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги


На днях на съемки на телевидении актриса надела мини-юбку, которая отлично сидела на ней. Присутствующие восхитились цветущим внешним видом Робертс.

Джулия Робертс продемонстрировала стройные ноги

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Ключевые слова: Джулия Робертс

Количество просмотров: 715
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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