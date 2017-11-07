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Линдси Лохан показала фигуру в купальнике

Вчера, 23:40
Актриса Линдси Лохан порадовала подписчиков снимком с отдыха.

Линдси Лохан показала фигуру в купальнике
Не только российские, но и западные знаменитости с наступлением календарной зимы в северном полушарии потянулись в тёплые края. Одной из жаждущих солнца и моря стала 31-летняя Линдси Лохан, выбравшая для своего путешествия экзотический тайский остров Пхукет.

Линдси Лохан показала фигуру в купальнике


На свежей фотографии, опубликованной звездой на личной страничке, актриса запечатлена в стильном купальнике с цветочным принтом. Поклонники также не могли не отметить прекрасную фигуру Лохан.

Линдси Лохан показала фигуру в купальнике


Линдси Лохан показала фигуру в купальнике

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Ключевые слова: Линдси Лохан

Количество просмотров: 11 232
Автор: Katarina

Автор фото: instagram

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