На свежей фотографии, опубликованной звездой на личной страничке, актриса запечатлена в стильном купальнике с цветочным принтом. Поклонники также не могли не отметить прекрасную фигуру Лохан.
Линдси Лохан показала фигуру в купальнике
Вчера, 23:40
Актриса Линдси Лохан порадовала подписчиков снимком с отдыха.
Не только российские, но и западные знаменитости с наступлением календарной зимы в северном полушарии потянулись в тёплые края. Одной из жаждущих солнца и моря стала 31-летняя Линдси Лохан, выбравшая для своего путешествия экзотический тайский остров Пхукет.
На свежей фотографии, опубликованной звездой на личной страничке, актриса запечатлена в стильном купальнике с цветочным принтом. Поклонники также не могли не отметить прекрасную фигуру Лохан.
На свежей фотографии, опубликованной звездой на личной страничке, актриса запечатлена в стильном купальнике с цветочным принтом. Поклонники также не могли не отметить прекрасную фигуру Лохан.
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Ключевые слова: Линдси Лохан
Количество просмотров: 11 232
Количество просмотров: 11 232
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram
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Автор фото: instagram
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