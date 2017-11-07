Линдси Лохан показала фигуру в купальнике

Не только российские, но и западные знаменитости с наступлением календарной зимы в северном полушарии потянулись в тёплые края. Одной из жаждущих солнца и моря стала 31-летняя Линдси Лохан, выбравшая для своего путешествия экзотический тайский остров Пхукет.На свежей фотографии, опубликованной звездой на личной страничке, актриса запечатлена в стильном купальнике с цветочным принтом. Поклонники также не могли не отметить прекрасную фигуру Лохан.