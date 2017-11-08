Набравшая вес Катя Лель шокировала поклонников своим внешним видом

Популярная певица Катя Лель теперь уже не является обладательницей стройной фигурой, но ведет отчаянную борьбу с лишними килограммами.

Увидев недавнее выступление 43-летней исполнительницы в передаче "Партийная зона" на телеканале Муз-ТВ, поклонники были шокированы лишним весом Кати, которую она не смогла скрыть даже под черным платьем, щедро украшенным драпировкой.Но судя по всему певица не перестает большое внимание уделять физическим нагрузкам, только пока что они не дают ощутимых результатов.