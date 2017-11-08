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Набравшая вес Катя Лель шокировала поклонников своим внешним видом

Сегодня, 14:42
Популярная певица Катя Лель теперь уже не является обладательницей стройной фигурой, но ведет отчаянную борьбу с лишними килограммами.

Набравшая вес Катя Лель шокировала поклонников своим внешним видом
Увидев недавнее выступление 43-летней исполнительницы в передаче "Партийная зона" на телеканале Муз-ТВ, поклонники были шокированы лишним весом Кати, которую она не смогла скрыть даже под черным платьем, щедро украшенным драпировкой.

Набравшая вес Катя Лель шокировала поклонников своим внешним видом


Но судя по всему певица не перестает большое внимание уделять физическим нагрузкам, только пока что они не дают ощутимых результатов.

Набравшая вес Катя Лель шокировала поклонников своим внешним видом

← Фанаты не одобрили естественный образ...

Ключевые слова: Катя Лель

Количество просмотров: 28 184
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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