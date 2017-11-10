По мнению поклонников исполнительницы, она за последние годы ничуть не изменилась и продолжает радовать своих фанатов шикарным внешним видом и творчеством.
Вера Брежнева продемонстрировала шикарную фигуру в откровенном платье
Сегодня, 10:05
Нередко в микроблоге популярной певицы Веры Брежневой появляются фотографии, на которых исполнительница предстает в откровенных нарядах или чувственных позах.
На днях певица в Инстаграм опубликовала снимок, который произвел фурор среди ее подписчиков. На фотографии 35-летняя Вера предстала в платье с очень глубоким декольте, в очередной раз доказав, что прекрасно выглядит.
По мнению поклонников исполнительницы, она за последние годы ничуть не изменилась и продолжает радовать своих фанатов шикарным внешним видом и творчеством.
По мнению поклонников исполнительницы, она за последние годы ничуть не изменилась и продолжает радовать своих фанатов шикарным внешним видом и творчеством.
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Ключевые слова: Вера Брежнева
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Количество просмотров: 25 129
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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