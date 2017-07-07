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Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения

Сегодня, 20:43
Певица Мэрайя Кэри, похоже, устала от диет и решилась на крайние меры.

Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения
Сколько бы певица не изводила себя самыми разными диетами и занятиями в спортзале, её лишний вес упорно не хотел уходить. В какой-то момент показалось, что 47-летняя Кэри просто плюнула на свою фигуру и решила быть такой, какая есть. Но, как выяснилось на днях, Мэрайя продолжила борьбу и месяц назад сделала операцию по уменьшению желудка.

Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения


Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения


Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения


Подобное хирургическое вмешательство заключается в удалении части желудка, чтобы сократить его объем, и, соответственно, сократить объем потребляемой до насыщения пищи. Данный метод прекрасно себя зарекомендовал, но самое главное теперь за певицей - она всё равно должна строго следить за своим рационом питания, чтобы желудок вновь не "растянулся" и не возникла потребность в очередной операции.

Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения


Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения

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Ключевые слова: Мэрайя Кэри

Количество просмотров: 4 797
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail, the sun

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