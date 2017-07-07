Мэрайя Кэри сделала серьезную операцию на желудке ради похудения

Сколько бы певица не изводила себя самыми разными диетами и занятиями в спортзале, её лишний вес упорно не хотел уходить. В какой-то момент показалось, что 47-летняя Кэри просто плюнула на свою фигуру и решила быть такой, какая есть. Но, как выяснилось на днях, Мэрайя продолжила борьбу и месяц назад сделала операцию по уменьшению желудка.Подобное хирургическое вмешательство заключается в удалении части желудка, чтобы сократить его объем, и, соответственно, сократить объем потребляемой до насыщения пищи. Данный метод прекрасно себя зарекомендовал, но самое главное теперь за певицей - она всё равно должна строго следить за своим рационом питания, чтобы желудок вновь не "растянулся" и не возникла потребность в очередной операции.