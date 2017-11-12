Джанет Джексон смогла избавиться от 50 лишних килограммов после родов

В начале этого года популярная певица Джанет Джексон родила первенца, после этого начала отчаянную борьбу с лишним весом.

И вот старания Джанет наконец-то дали результат, она смогла похудеть на 50 килограммов и выглядит просто потрясающе. Новые формы Джексон продемонстрировала на гала-вечере, который состоялся в Нью-Йорке.Такое чувство, что Джанет сейчас стала даже стройнее, чем до беременности. Для выхода в свет исполнительница выбрала черные кожаные брюки, которые отлично сидели на ее постройневшей фигуре.