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Джанет Джексон смогла избавиться от 50 лишних килограммов после родов

Сегодня, 13:05
В начале этого года популярная певица Джанет Джексон родила первенца, после этого начала отчаянную борьбу с лишним весом.

Джанет Джексон смогла избавиться от 50 лишних килограммов после родов
И вот старания Джанет наконец-то дали результат, она смогла похудеть на 50 килограммов и выглядит просто потрясающе. Новые формы Джексон продемонстрировала на гала-вечере, который состоялся в Нью-Йорке.

Джанет Джексон смогла избавиться от 50 лишних килограммов после родов


Такое чувство, что Джанет сейчас стала даже стройнее, чем до беременности. Для выхода в свет исполнительница выбрала черные кожаные брюки, которые отлично сидели на ее постройневшей фигуре.

Джанет Джексон смогла избавиться от 50 лишних килограммов после родов

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Ключевые слова: Джанет Джексон

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Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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