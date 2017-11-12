Такое чувство, что Джанет сейчас стала даже стройнее, чем до беременности. Для выхода в свет исполнительница выбрала черные кожаные брюки, которые отлично сидели на ее постройневшей фигуре.
Джанет Джексон смогла избавиться от 50 лишних килограммов после родов
Сегодня, 13:05
В начале этого года популярная певица Джанет Джексон родила первенца, после этого начала отчаянную борьбу с лишним весом.
И вот старания Джанет наконец-то дали результат, она смогла похудеть на 50 килограммов и выглядит просто потрясающе. Новые формы Джексон продемонстрировала на гала-вечере, который состоялся в Нью-Йорке.
Такое чувство, что Джанет сейчас стала даже стройнее, чем до беременности. Для выхода в свет исполнительница выбрала черные кожаные брюки, которые отлично сидели на ее постройневшей фигуре.
Такое чувство, что Джанет сейчас стала даже стройнее, чем до беременности. Для выхода в свет исполнительница выбрала черные кожаные брюки, которые отлично сидели на ее постройневшей фигуре.
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Ключевые слова: Джанет Джексон
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Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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