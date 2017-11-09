Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа

Эмили Ратажковски уже давно называют не иначе, как главной любительницей откровенных селфи и фотографий. А когда для обнажения есть такой повод, как сейчас, поклонники смело могут ждать горячие кадры. Модель снялась для рекламной кампании собственной линии купальников и бикини.Соблазнительные образы, представленные на снимках, не подвергались даже малейшей фотообработке, уверяет Эмили. Ратажковски уже не впервые выступает против использования фотошопа и совсем недавно высказалась против обработки своих фотографий, опубликованных в глянцевом издании.