Соблазнительные образы, представленные на снимках, не подвергались даже малейшей фотообработке, уверяет Эмили. Ратажковски уже не впервые выступает против использования фотошопа и совсем недавно высказалась против обработки своих фотографий, опубликованных в глянцевом издании.
Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа
Сегодня, 19:01
Модель и актриса Эмили Ратажковски обновила блог свежими фото.
Эмили Ратажковски уже давно называют не иначе, как главной любительницей откровенных селфи и фотографий. А когда для обнажения есть такой повод, как сейчас, поклонники смело могут ждать горячие кадры. Модель снялась для рекламной кампании собственной линии купальников и бикини.
Соблазнительные образы, представленные на снимках, не подвергались даже малейшей фотообработке, уверяет Эмили. Ратажковски уже не впервые выступает против использования фотошопа и совсем недавно высказалась против обработки своих фотографий, опубликованных в глянцевом издании.
Соблазнительные образы, представленные на снимках, не подвергались даже малейшей фотообработке, уверяет Эмили. Ратажковски уже не впервые выступает против использования фотошопа и совсем недавно высказалась против обработки своих фотографий, опубликованных в глянцевом издании.
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Ключевые слова: Эмили Ратажковски
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Количество просмотров: 7 813
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com
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Автор фото: instagram, vk.com
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