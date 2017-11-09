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Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа

Сегодня, 19:01
Модель и актриса Эмили Ратажковски обновила блог свежими фото.

Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа
Эмили Ратажковски уже давно называют не иначе, как главной любительницей откровенных селфи и фотографий. А когда для обнажения есть такой повод, как сейчас, поклонники смело могут ждать горячие кадры. Модель снялась для рекламной кампании собственной линии купальников и бикини.

Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа


Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа


Соблазнительные образы, представленные на снимках, не подвергались даже малейшей фотообработке, уверяет Эмили. Ратажковски уже не впервые выступает против использования фотошопа и совсем недавно высказалась против обработки своих фотографий, опубликованных в глянцевом издании.

Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа


Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа

← Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Д... Меган Фокс снялась в кружевном боди на... →

Ключевые слова: Эмили Ратажковски

Количество просмотров: 7 813
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com

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