Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни

Меган Фокс после длительного перерыва возвращается в большое кино и уже снимается в новом фильме. Однако о своём хобби красотка тоже не забывает - она продолжает создавать красивое нижнее белье для собственного бренда Frederick's of Hollywood. На днях поклонники восхищенно разглядывали свежее фото в белом кружевном боди."Скоро ловите новую коллекцию" - написала звезда. Нельзя не отметить идеальную фигуру 31-летней актрисы. Напомним, что Меган является мамой троих сыновей, младший из которых родился чуть меньше года назад.