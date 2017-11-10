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Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни

Сегодня, 19:26
Невероятно красивый снимок появился в блоге актрисы Меган Фокс.

Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни

Меган Фокс после длительного перерыва возвращается в большое кино и уже снимается в новом фильме. Однако о своём хобби красотка тоже не забывает - она продолжает создавать красивое нижнее белье для собственного бренда Frederick's of Hollywood. На днях поклонники восхищенно разглядывали свежее фото в белом кружевном боди.

Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


"Скоро ловите новую коллекцию" - написала звезда. Нельзя не отметить идеальную фигуру 31-летней актрисы. Напомним, что Меган является мамой троих сыновей, младший из которых родился чуть меньше года назад.

Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни


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Ключевые слова: Меган Фокс

Количество просмотров: 3 783
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, daily mail

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