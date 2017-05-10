Оригинальный черный наряд украсила необычная прическа Уильямс, и весь образ в целом выглядел очень эффектно. Многие пользователи сети отмечают, что после беременности теннисистка стала выглядеть даже лучше, чем раньше.
Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов
Сегодня, 20:12
Теннисистка Серена Уильямс недавно впервые стала мамой.
Первенец 36-летней спортсменки появился на свет в начале сентября, малышка получила красивое имя Алексис Олимпия. Серена невероятно быстро восстановила былую форму, что и продемонстрировала на недавней красной дорожке в Нью-Йорке.
Оригинальный черный наряд украсила необычная прическа Уильямс, и весь образ в целом выглядел очень эффектно. Многие пользователи сети отмечают, что после беременности теннисистка стала выглядеть даже лучше, чем раньше.
Оригинальный черный наряд украсила необычная прическа Уильямс, и весь образ в целом выглядел очень эффектно. Многие пользователи сети отмечают, что после беременности теннисистка стала выглядеть даже лучше, чем раньше.
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Ключевые слова: Серена Уильямс
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Количество просмотров: 13 559
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
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Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk
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