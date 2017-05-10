Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов

Первенец 36-летней спортсменки появился на свет в начале сентября, малышка получила красивое имя Алексис Олимпия. Серена невероятно быстро восстановила былую форму, что и продемонстрировала на недавней красной дорожке в Нью-Йорке.Оригинальный черный наряд украсила необычная прическа Уильямс, и весь образ в целом выглядел очень эффектно. Многие пользователи сети отмечают, что после беременности теннисистка стала выглядеть даже лучше, чем раньше.