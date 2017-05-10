Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов

Сегодня, 20:12
Теннисистка Серена Уильямс недавно впервые стала мамой.

Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов
Первенец 36-летней спортсменки появился на свет в начале сентября, малышка получила красивое имя Алексис Олимпия. Серена невероятно быстро восстановила былую форму, что и продемонстрировала на недавней красной дорожке в Нью-Йорке.

Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов


Оригинальный черный наряд украсила необычная прическа Уильямс, и весь образ в целом выглядел очень эффектно. Многие пользователи сети отмечают, что после беременности теннисистка стала выглядеть даже лучше, чем раньше.

Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов


Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов

← Звездами музыкального фестиваля стал...

Ключевые слова: Серена Уильямс

Количество просмотров: 13 559
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, glamour uk

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Серена Уильямс поразила невероятной фигурой спустя всего месяц после родов
Серена Уильямс впервые после рождения дочери продемонстрировала фигуру
Серена Уильямс впервые показала новорожденную дочку
Беременная Серена Уильямс поразила, надев мини-платье
Самое популярное за неделю
Комментарии

Серена Уильямс в мини-платье впервые вышла в свет после родов Теннисистка Серена Уильямс недавно впервые стала мамой.
Звездами музыкального фестиваля стали Светлана Лобода и Баба Яга Грандиозный музыкальный фестиваль PaRus, где на сцене сменяли друг друга, Светлана Лобода, Владимир Пресняков, Наташа Королева, Николай Басков и даже баба Яга, отгремел в ноябре в Дубае, став одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев.
Меган Фокс снялась в кружевном боди на фоне спальни Невероятно красивый снимок появился в блоге актрисы Меган Фокс.
Эмили Ратажковски выложила в сеть снимки в бикини без фотошопа Модель и актриса Эмили Ратажковски обновила блог свежими фото.
Создатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров показал пикантное фото Бизнесмен и программист Павел Дуров порадовал подписчиков снимком с обнаженным торсом.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.