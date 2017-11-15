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Фанаты беспокоятся за Кэтрин Зета-Джонс из-за чрезмерной худобы

Сегодня, 11:18
На днях в Нью-Йорке в Карнеги-Холле состоялся большой благотворительный вечер, который посетили многие звезды.

Фанаты беспокоятся за Кэтрин Зета-Джонс из-за чрезмерной худобы
Режиссер Дэнни Бойл организовал театральную постановку, в котором приняли участие голливудские знаменитости, среди которых Джессика Честейн, Сьюзан Сарандон, Энн Хэтэуэй, Синтия Эриво и Кэтрин Зета-Джонс.

Фанаты беспокоятся за Кэтрин Зета-Джонс из-за чрезмерной худобы


Кэтрин Зета-Джонс появилась в черном комбинезоне, который отлично сидел на ее фигуре. Но фанаты начали беспокоиться о самочувствии актрисы, так как она выглядит чересчур худой.

В последнее время Кэтрин заметно сбросила в весе, что не осталось незамеченным.

Фанаты беспокоятся за Кэтрин Зета-Джонс из-за чрезмерной худобы

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Ключевые слова: Кэтрин Зета-Джонс

Количество просмотров: 5 343
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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