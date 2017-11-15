Фанаты беспокоятся за Кэтрин Зета-Джонс из-за чрезмерной худобы

Режиссер Дэнни Бойл организовал театральную постановку, в котором приняли участие голливудские знаменитости, среди которых Джессика Честейн, Сьюзан Сарандон, Энн Хэтэуэй, Синтия Эриво и Кэтрин Зета-Джонс.Кэтрин Зета-Джонс появилась в черном комбинезоне, который отлично сидел на ее фигуре. Но фанаты начали беспокоиться о самочувствии актрисы, так как она выглядит чересчур худой.В последнее время Кэтрин заметно сбросила в весе, что не осталось незамеченным.