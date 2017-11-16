Алена Шишкова поделилась кадром в ярком бикини

Свой юбилей девушка решила отпраздновать в жаркой стране и отправилась в Дубаи. Теперь же в микроблоге Алены с завидной регулярностью появляются снимки, на которых она позирует в откровенных бикини, демонстрируя шикарную фигуру.Недавняя фотография, на которой Шишкова запечатлена в красном купальнике, произвела фурор среди ее подписчиков. Фолловеры засыпали девушку комментариями, делая ее комплименты.Стоит отметить, что Алена стала популярной, когда начала встречаться с Тимати и родила от него дочку Алису.