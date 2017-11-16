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Алена Шишкова поделилась кадром в ярком бикини

Сегодня, 09:09
Несколько дней назад день рождения отмечала Алена Шишкова, которой исполнилось 25 лет.

Алена Шишкова поделилась кадром в ярком бикини
Свой юбилей девушка решила отпраздновать в жаркой стране и отправилась в Дубаи. Теперь же в микроблоге Алены с завидной регулярностью появляются снимки, на которых она позирует в откровенных бикини, демонстрируя шикарную фигуру.

Алена Шишкова поделилась кадром в ярком бикини


Недавняя фотография, на которой Шишкова запечатлена в красном купальнике, произвела фурор среди ее подписчиков. Фолловеры засыпали девушку комментариями, делая ее комплименты.

Стоит отметить, что Алена стала популярной, когда начала встречаться с Тимати и родила от него дочку Алису.

Алена Шишкова поделилась кадром в ярком бикини

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Ключевые слова: Алена Шишкова

Количество просмотров: 4 225
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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