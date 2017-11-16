Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями

Сегодня, 10:33
Известная певица Максим стала предметом для обсуждения многих пользователей Сети, которые обвиняют ее в лишнем весе.

Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями
На ежегодную церемонию вручения премии "Золотой граммофон", которая прошла на днях в столице, исполнительница надела темно-синее платье с чересчур пышной юбкой, добавившей ей лишние килограммы.

Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями


Чтобы оправдать себя, Максим опубликовала чуть позже в своем микроблоге снимок, на котором позирует в облегающем черном мини-платье, в очередной раз доказав, что с фигурой у нее все в порядке.

Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями

← Миранда Керр готовится к рождению вто... Поклонники раскритиковали Яну Рудков... →

Ключевые слова: Максим

Количество просмотров: 4 602
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Светлана Пермякова стала выглядеть гораздо моложе, сбросив лишние килограммы
Располневшая Хлоя Морец надела платье - ночнушку и представила бойфренда
Золотой Граммофон - XVIII церемония вручения
Хлоя Морец надела необычное красно-синее платье с перьями
Самое популярное за неделю
Комментарии

Настасья Шубская опубликовала редкое фото Веры Глаголевой Младшая наследница скончавшейся актрисы Веры Глаголевой Настасья Шубская обнародовала редкий семейный кадр
Поклонники раскритиковали Яну Рудковскую за обвисшую грудь На днях пользователи Сети начали активно обсуждать новую фотографию известного продюсера Яны Рудковской.
Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями Известная певица Максим стала предметом для обсуждения многих пользователей Сети, которые обвиняют ее в лишнем весе.
Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка На днях западные таблоиды сообщили радостную новость об интересном положении знаменитой модели Миранды Керр.
Алла Пугачева поддерживает себя в форме ради своих детей От внимания общественности не ускользнул тот факт, что в последнее время стиль Аллы Пугачевой сильно изменился.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.