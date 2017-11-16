Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями

На ежегодную церемонию вручения премии "Золотой граммофон", которая прошла на днях в столице, исполнительница надела темно-синее платье с чересчур пышной юбкой, добавившей ей лишние килограммы.Чтобы оправдать себя, Максим опубликовала чуть позже в своем микроблоге снимок, на котором позирует в облегающем черном мини-платье, в очередной раз доказав, что с фигурой у нее все в порядке.