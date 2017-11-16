Чтобы оправдать себя, Максим опубликовала чуть позже в своем микроблоге снимок, на котором позирует в облегающем черном мини-платье, в очередной раз доказав, что с фигурой у нее все в порядке.
Располневшая Максим прячет лишний вес под объемными платьями
Сегодня, 10:33
Известная певица Максим стала предметом для обсуждения многих пользователей Сети, которые обвиняют ее в лишнем весе.
На ежегодную церемонию вручения премии "Золотой граммофон", которая прошла на днях в столице, исполнительница надела темно-синее платье с чересчур пышной юбкой, добавившей ей лишние килограммы.
Чтобы оправдать себя, Максим опубликовала чуть позже в своем микроблоге снимок, на котором позирует в облегающем черном мини-платье, в очередной раз доказав, что с фигурой у нее все в порядке.
Чтобы оправдать себя, Максим опубликовала чуть позже в своем микроблоге снимок, на котором позирует в облегающем черном мини-платье, в очередной раз доказав, что с фигурой у нее все в порядке.
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Ключевые слова: Максим
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Количество просмотров: 4 602
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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