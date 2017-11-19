Елена Подкаминская продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов

В начале августа в семье известной актрисы Елены Подкаминской, которую зрители полюбили после съемок в сериале "Кухня", случилось радостное событие, она во второй раз стала мамой.

Несмотря на то что с момента родов прошло всего три месяца, Елена уже вернулась к активной светской жизни. На днях в Москве прошла премия "Больше чем звезды" журнала ОК!, который посетила и Подкаминская.Актриса поразила всех стройной фигурой, которую подчеркнула с помощью ярко-красного платья. И все присутствующие заметили, что Елене уже удалось вернуть прежние формы.