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Елена Подкаминская продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов

Сегодня, 12:49
В начале августа в семье известной актрисы Елены Подкаминской, которую зрители полюбили после съемок в сериале "Кухня", случилось радостное событие, она во второй раз стала мамой.

Елена Подкаминская продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов
Несмотря на то что с момента родов прошло всего три месяца, Елена уже вернулась к активной светской жизни. На днях в Москве прошла премия "Больше чем звезды" журнала ОК!, который посетила и Подкаминская.

Елена Подкаминская продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов


Актриса поразила всех стройной фигурой, которую подчеркнула с помощью ярко-красного платья. И все присутствующие заметили, что Елене уже удалось вернуть прежние формы.

Елена Подкаминская продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов

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Ключевые слова: Елена Подкаминская

Количество просмотров: 14 586
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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