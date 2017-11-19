Актриса поразила всех стройной фигурой, которую подчеркнула с помощью ярко-красного платья. И все присутствующие заметили, что Елене уже удалось вернуть прежние формы.
Елена Подкаминская продемонстрировала шикарную фигуру через три месяца после родов
Сегодня, 12:49
В начале августа в семье известной актрисы Елены Подкаминской, которую зрители полюбили после съемок в сериале "Кухня", случилось радостное событие, она во второй раз стала мамой.
Несмотря на то что с момента родов прошло всего три месяца, Елена уже вернулась к активной светской жизни. На днях в Москве прошла премия "Больше чем звезды" журнала ОК!, который посетила и Подкаминская.
Актриса поразила всех стройной фигурой, которую подчеркнула с помощью ярко-красного платья. И все присутствующие заметили, что Елене уже удалось вернуть прежние формы.
Актриса поразила всех стройной фигурой, которую подчеркнула с помощью ярко-красного платья. И все присутствующие заметили, что Елене уже удалось вернуть прежние формы.
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Ключевые слова: Елена Подкаминская
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Количество просмотров: 14 586
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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