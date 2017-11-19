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Поклонники гадают об интересном положении Кирстен Данст

Сегодня, 13:57
На днях в Нью-Йорке состоялось светское мероприятие, которое посетила и знаменитая актриса Кирстен Данст.

Поклонники гадают об интересном положении Кирстен Данст
Этот выход в свет знаменитости не остался не замеченным, многие заговорили об интересном положении Кирстен. Актриса пришла на мероприятие в черном полупрозрачном платье, которое сделало акцент на изменившейся фигуре звезды.

Поклонники гадают об интересном положении Кирстен Данст


«На самом деле я вовсе не из тех женщин, которые с ранней молодости твердят: "Я поскорее хочу родить ребенка!" Я об этом вообще не думала, пока не появилась на свет моя крестная дочка. Но теперь я так ее полюбила… Вчера, к примеру, я уложила малышку спать. А утром она спросила у своей мамы своим милым голоском: "Где же Кики (то есть я)?" И тут я поняла: "Боже, как я хочу, чтобы и у меня была такая же крошка…"», - в недавнем интервью призналась Данст.

Стоит отметить, что сейчас актриса находится в отношениях с актером Джесси Племонсом, в начале года пара объявила о помолвке.

Поклонники гадают об интересном положении Кирстен Данст

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Ключевые слова: Кирстен Данст

Количество просмотров: 1 183
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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