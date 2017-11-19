Поклонники гадают об интересном положении Кирстен Данст

«На самом деле я вовсе не из тех женщин, которые с ранней молодости твердят: "Я поскорее хочу родить ребенка!" Я об этом вообще не думала, пока не появилась на свет моя крестная дочка. Но теперь я так ее полюбила… Вчера, к примеру, я уложила малышку спать. А утром она спросила у своей мамы своим милым голоском: "Где же Кики (то есть я)?" И тут я поняла: "Боже, как я хочу, чтобы и у меня была такая же крошка…"», - в недавнем интервью призналась Данст.
Стоит отметить, что сейчас актриса находится в отношениях с актером Джесси Племонсом, в начале года пара объявила о помолвке.