Поклонники гадают об интересном положении Кирстен Данст

Этот выход в свет знаменитости не остался не замеченным, многие заговорили об интересном положении Кирстен. Актриса пришла на мероприятие в черном полупрозрачном платье, которое сделало акцент на изменившейся фигуре звезды.«На самом деле я вовсе не из тех женщин, которые с ранней молодости твердят: "Я поскорее хочу родить ребенка!" Я об этом вообще не думала, пока не появилась на свет моя крестная дочка. Но теперь я так ее полюбила… Вчера, к примеру, я уложила малышку спать. А утром она спросила у своей мамы своим милым голоском: "Где же Кики (то есть я)?" И тут я поняла: "Боже, как я хочу, чтобы и у меня была такая же крошка…"», - в недавнем интервью призналась Данст.Стоит отметить, что сейчас актриса находится в отношениях с актером Джесси Племонсом, в начале года пара объявила о помолвке.