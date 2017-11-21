Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей

На днях в микроблоге девушки появилась фотография, на которой она запечатлена в компании своей семьи с новорожденной малышкой, и они все наблюдают за игрой Криштиану по телевизору."Семейный день", - подписала фото Джорджина.На снимке молодая мама позирует в спортивных брюках и топе, который оголил внушительный живот девушки. Видимо пока еще Родригес не смогла вернуть прежние формы, но прошло-то с момента родов очень мало времени.