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Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей

Сегодня, 09:54
Буквально недавно Джорджина Родригес подарила своему возлюбленному, знаменитому футболисту Криштиану Роналду, очаровательную дочку.

Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей
На днях в микроблоге девушки появилась фотография, на которой она запечатлена в компании своей семьи с новорожденной малышкой, и они все наблюдают за игрой Криштиану по телевизору.

Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей


"Семейный день", - подписала фото Джорджина.

На снимке молодая мама позирует в спортивных брюках и топе, который оголил внушительный живот девушки. Видимо пока еще Родригес не смогла вернуть прежние формы, но прошло-то с момента родов очень мало времени.

Джорджина Родригес не смогла спрятать объемный живот на снимке с семьей

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Ключевые слова: Криштиану Роналду, Джорджина Родригес

Количество просмотров: 5 213
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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