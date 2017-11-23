Глафира Тарханова похвасталась шикарной фигурой через два месяца после родов

Несмотря на то, что с момента родов прошло очень мало времени, актриса уже успела вернуть прежние формы. Недавно она приняла участие в фотосессии, в которой предстала в красном платье, подчеркнувшем ее аппетитные формы.
«Доброе утро!!! У мамы с ГВ есть свои выдающиеся прелести», — написала под снимком Тарханова.
Всю свою беременность Глафира отказывалась от комментариев, но тем не менее с удовольствием позировала перед многочисленными камерами на светских мероприятиях.
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