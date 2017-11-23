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Глафира Тарханова похвасталась шикарной фигурой через два месяца после родов

Сегодня, 10:33
Буквально два месяца назад популярная актриса Глафира Тарханова снова стала мамой, подарив своему супругу Алексею Фаддееву четвертого ребенка.

Глафира Тарханова похвасталась шикарной фигурой через два месяца после родов
Несмотря на то, что с момента родов прошло очень мало времени, актриса уже успела вернуть прежние формы. Недавно она приняла участие в фотосессии, в которой предстала в красном платье, подчеркнувшем ее аппетитные формы.

Глафира Тарханова похвасталась шикарной фигурой через два месяца после родов


«Доброе утро!!! У мамы с ГВ есть свои выдающиеся прелести», — написала под снимком Тарханова.

Глафира Тарханова похвасталась шикарной фигурой через два месяца после родов


Всю свою беременность Глафира отказывалась от комментариев, но тем не менее с удовольствием позировала перед многочисленными камерами на светских мероприятиях.

Глафира Тарханова похвасталась шикарной фигурой через два месяца после родов

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Ключевые слова: Глафира Тарханова

Количество просмотров: 12 740
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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