Но видимо теперь Шарлиз смогла вернуть себе прежние формы и в свои 42 года может похвастаться идеальной фигурой, которой позавидуют и молодые девушки.
Шарлиз Терон похвасталась идеальной фигурой в бикини
Сегодня, 17:20
Недавно знаменитая актриса Шарлиз Терон решила отправиться в отпуск в Мексику после плотного съемочного графика.
Актриса была замечена на пляже со своими детьми. Шарлиз принимала солнечные ванны в черном бикини и продемонстрировала шикарную фигуру. Некоторое время назад актриса снялась в новом фильме «Tully», ради которого ей пришлось набрать вес.
Но видимо теперь Шарлиз смогла вернуть себе прежние формы и в свои 42 года может похвастаться идеальной фигурой, которой позавидуют и молодые девушки.
Но видимо теперь Шарлиз смогла вернуть себе прежние формы и в свои 42 года может похвастаться идеальной фигурой, которой позавидуют и молодые девушки.
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Ключевые слова: Шарлиз Терон
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Количество просмотров: 8 164
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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