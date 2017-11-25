Шарлиз Терон похвасталась идеальной фигурой в бикини

Актриса была замечена на пляже со своими детьми. Шарлиз принимала солнечные ванны в черном бикини и продемонстрировала шикарную фигуру. Некоторое время назад актриса снялась в новом фильме «Tully», ради которого ей пришлось набрать вес.Но видимо теперь Шарлиз смогла вернуть себе прежние формы и в свои 42 года может похвастаться идеальной фигурой, которой позавидуют и молодые девушки.