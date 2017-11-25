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Шарлиз Терон похвасталась идеальной фигурой в бикини

Сегодня, 17:20
Недавно знаменитая актриса Шарлиз Терон решила отправиться в отпуск в Мексику после плотного съемочного графика.

Шарлиз Терон похвасталась идеальной фигурой в бикини
Актриса была замечена на пляже со своими детьми. Шарлиз принимала солнечные ванны в черном бикини и продемонстрировала шикарную фигуру. Некоторое время назад актриса снялась в новом фильме «Tully», ради которого ей пришлось набрать вес.

Шарлиз Терон похвасталась идеальной фигурой в бикини


Но видимо теперь Шарлиз смогла вернуть себе прежние формы и в свои 42 года может похвастаться идеальной фигурой, которой позавидуют и молодые девушки.

Шарлиз Терон похвасталась идеальной фигурой в бикини

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Ключевые слова: Шарлиз Терон

Количество просмотров: 8 164
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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