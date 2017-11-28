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Бывшая жена Андрея Гайдуляна стремительно сбросила вес после развода

Сегодня, 09:18
В последнее время пользователи Сети активно обсуждают расставание известного актера Андрея Гайдуляна и Дианы Очиловой.

Бывшая жена Андрея Гайдуляна стремительно сбросила вес после развода
Экс-супруги отказываются комментировать свой развод, но официально подтвердили расставание. За последние месяцы Диана стремительно сбросила в весе, о чем решила поделиться с подписчиками.

Бывшая жена Андрея Гайдуляна стремительно сбросила вес после развода


«Я мучала себя больше 5 лет диетами, спортивными нагрузками и постоянными углеводными срывами. Результаты были ничтожными. Хотелось всего и сразу, а главное, чтобы результат был мгновенным. Сколько было слез, и всего лишь один вопрос: «Где она, известная всем сила воли, о которой так много говорят?» Меня не раз пытались подкупить, уговорить, мотивировать: «Давай вместе - вместе легче. И уговоры мужа, а это было очень болезненно. Ведь, в первую очередь, я хотела похудеть для него!» - рассказала девушка.

По словам Дианы, похудению поспособствовали семейные проблемы, она ни раз намекала на то, что муж ей изменил.

Бывшая жена Андрея Гайдуляна стремительно сбросила вес после развода

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Ключевые слова: Андрей Гайдулян

Количество просмотров: 16 978
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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