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Наргиз Закирова удивила фанатов снимком своих ягодиц

Сегодня, 09:26
Участница популярного телепроекта "Голос" Наргиз Закирова сейчас является одной из самых востребованных певиц на российской эстраде.

Наргиз Закирова удивила фанатов снимком своих ягодиц
На днях исполнительница решила опубликовать в своем микроблоге смелый кадр, на котором продемонстрировала свою фигуру. На снимке Наргиз запечатлена во время занятий в спортзале и позирует сзади, привлекая внимание на свою пятую точку.

Наргиз Закирова удивила фанатов снимком своих ягодиц


Фотография за довольно короткий срок собрала огромное количество лайков, подписчики засыпали ее комплиментами.

Наргиз после развода с супругом Филипом Бальзано, с которым прожила более 20 лет, предпочитает о личной жизни не распространяться.

Наргиз Закирова удивила фанатов снимком своих ягодиц

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Ключевые слова: Наргиз Закирова

Количество просмотров: 11 063
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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