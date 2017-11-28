Наргиз Закирова удивила фанатов снимком своих ягодиц

На днях исполнительница решила опубликовать в своем микроблоге смелый кадр, на котором продемонстрировала свою фигуру. На снимке Наргиз запечатлена во время занятий в спортзале и позирует сзади, привлекая внимание на свою пятую точку.Фотография за довольно короткий срок собрала огромное количество лайков, подписчики засыпали ее комплиментами.Наргиз после развода с супругом Филипом Бальзано, с которым прожила более 20 лет, предпочитает о личной жизни не распространяться.