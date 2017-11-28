На днях модель решила ответить завистникам и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой предстала в купальнике, продемонстрировав стройное безупречное тело.
Белла Хадид разместила снимок своей идеальной фигуры, ответив тем самым на критику
Сегодня, 09:53
Несколько дней назад в Шанхае прошло очередное громкое шоу известного бренда Victoria's Secret, на котором на подиум вышла и Белла Хадид.
Но фотографии с показа вызвали критику в адрес 21-летней модели, многие посчитали, что Белла забросила тренировки, поэтому на ее ягодицах можно заметить целлюлит. В Сети это начали активно обсуждать.
На днях модель решила ответить завистникам и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой предстала в купальнике, продемонстрировав стройное безупречное тело.
На днях модель решила ответить завистникам и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой предстала в купальнике, продемонстрировав стройное безупречное тело.
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Ключевые слова: Белла Хадид
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Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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