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Белла Хадид разместила снимок своей идеальной фигуры, ответив тем самым на критику

Сегодня, 09:53
Несколько дней назад в Шанхае прошло очередное громкое шоу известного бренда Victoria's Secret, на котором на подиум вышла и Белла Хадид.

Белла Хадид разместила снимок своей идеальной фигуры, ответив тем самым на критику
Но фотографии с показа вызвали критику в адрес 21-летней модели, многие посчитали, что Белла забросила тренировки, поэтому на ее ягодицах можно заметить целлюлит. В Сети это начали активно обсуждать.

Белла Хадид разместила снимок своей идеальной фигуры, ответив тем самым на критику


На днях модель решила ответить завистникам и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой предстала в купальнике, продемонстрировав стройное безупречное тело.

Белла Хадид разместила снимок своей идеальной фигуры, ответив тем самым на критику

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Ключевые слова: Белла Хадид

Количество просмотров: 3 302
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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