Белла Хадид разместила снимок своей идеальной фигуры, ответив тем самым на критику

Несколько дней назад в Шанхае прошло очередное громкое шоу известного бренда Victoria's Secret, на котором на подиум вышла и Белла Хадид.

Но фотографии с показа вызвали критику в адрес 21-летней модели, многие посчитали, что Белла забросила тренировки, поэтому на ее ягодицах можно заметить целлюлит. В Сети это начали активно обсуждать.На днях модель решила ответить завистникам и опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой предстала в купальнике, продемонстрировав стройное безупречное тело.