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Тара Рид выглядит болезненно худой

Сегодня, 09:38
Западные СМИ не часто пишут о 42-летней актрисе Таре Рид, но в последнее время все начали бить тревогу.

Тара Рид выглядит болезненно худой
Тара всегда отличалась безупречным внешним видом, но теперь видимо она слишком увлеклась похудением. Актриса нередко бывает замечена в компании своего избранника, бизнесмена Теда Даника, и она ужасает своим внешним видом.

Тара Рид выглядит болезненно худой


Многие фанаты считают, что Тара страдает от анорексии. Она выглядит чересчур худой, в итоге проблемы с весом сказались и на внешнем виде, некогда густые волосы стали очень редкими.

Странно, что возлюбленный актрисы не обращает никакого внимания на ее нездоровую худобу, и даже кажется его это устраивает.

Тара Рид выглядит болезненно худой

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Ключевые слова: Тара Рид

Количество просмотров: 10 972
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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