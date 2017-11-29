Тара Рид выглядит болезненно худой

Тара всегда отличалась безупречным внешним видом, но теперь видимо она слишком увлеклась похудением. Актриса нередко бывает замечена в компании своего избранника, бизнесмена Теда Даника, и она ужасает своим внешним видом.Многие фанаты считают, что Тара страдает от анорексии. Она выглядит чересчур худой, в итоге проблемы с весом сказались и на внешнем виде, некогда густые волосы стали очень редкими.Странно, что возлюбленный актрисы не обращает никакого внимания на ее нездоровую худобу, и даже кажется его это устраивает.