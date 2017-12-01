Ким Кардашьян снова перестала следить за своей фигурой

После того как в Сети были обнародованы фотографии Ким Кардашьян на пляже, где можно было заметить все недостатки фигуры звезды, она взяла себя в руки.
Ким стала активно заниматься спортом, больше времени проводить на свежем воздухе, следить за своим питанием, но видимо ее ненадолго хватило.
На днях Кардашьян была замечена в легинсах и коротком топе, в итоге в глаза бросался объемный живот звезды.
Все таки Ким либо стоит снова заняться своей фигурой, либо отказаться от таких откровенных нарядов.
Ключевые слова: Ким Кардашьян
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Автор: zvezda
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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