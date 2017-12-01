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Ким Кардашьян снова перестала следить за своей фигурой

Сегодня, 09:25
После того как в Сети были обнародованы фотографии Ким Кардашьян на пляже, где можно было заметить все недостатки фигуры звезды, она взяла себя в руки.

Ким Кардашьян снова перестала следить за своей фигурой
Ким стала активно заниматься спортом, больше времени проводить на свежем воздухе, следить за своим питанием, но видимо ее ненадолго хватило.

Ким Кардашьян снова перестала следить за своей фигурой


На днях Кардашьян была замечена в легинсах и коротком топе, в итоге в глаза бросался объемный живот звезды.

Все таки Ким либо стоит снова заняться своей фигурой, либо отказаться от таких откровенных нарядов.

Ким Кардашьян снова перестала следить за своей фигурой

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Ключевые слова: Ким Кардашьян

Количество просмотров: 10 959
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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