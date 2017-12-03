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Ольга Орлова примерила роскошный серебристый купальник

Вчера, 12:06
Известная певица и телеведущая Ольга Орлова вот уже три недели, как находится на Сейшельских островах, где помогает строить любовь участникам реалити-шоу "Дом-2".

Ольга Орлова примерила роскошный серебристый купальник
Ольга не устает радовать своих подписчиков фотографиями в купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. На днях же Орлова опубликовала снимок, на котором предстала в роскошном серебристом купальнике.

Ольга Орлова примерила роскошный серебристый купальник


«Людям не всегда нужны советы. Иногда им нужна рука, которая поддержит. Ухо, которое выслушает и сердце, которое поймет», - написала под снимком телеведущая.

Фолловеры, в свою очередь, засыпают Ольгу комплиментами, восторгаясь ее стройным телом.

Ольга Орлова примерила роскошный серебристый купальник

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Ключевые слова: Ольга Орлова

Количество просмотров: 13 338
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram

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