Ольга Орлова примерила роскошный серебристый купальник

Известная певица и телеведущая Ольга Орлова вот уже три недели, как находится на Сейшельских островах, где помогает строить любовь участникам реалити-шоу "Дом-2".

Ольга не устает радовать своих подписчиков фотографиями в купальнике, демонстрируя идеальную фигуру. На днях же Орлова опубликовала снимок, на котором предстала в роскошном серебристом купальнике.«Людям не всегда нужны советы. Иногда им нужна рука, которая поддержит. Ухо, которое выслушает и сердце, которое поймет», - написала под снимком телеведущая.Фолловеры, в свою очередь, засыпают Ольгу комплиментами, восторгаясь ее стройным телом.