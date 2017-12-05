После расставания со своим бойфрендом Томом Хиддлстоном Свифт запустила себя и перестала ухаживать за собой. Именно тогда она начала набирать лишние килограммы. Теперь же личная жизнь певицы снова наладилась, она счастлива в отношениях с актером Джо Элвином.
Тейлор Свифт разочаровала поклонников дряблой фигурой
Сегодня, 08:58
Знаменитая певица Тейлор Свифт всегда отличалась роскошным внешним видом и могла похвастаться стройным телом.
На днях в Калифорнии состоялся долгожданный концерт исполнительницы. Тейлор вышла на сцену в коротких шортах, которые продемонстрировали дряблые бедра звезды. Поклонники остались в недоумении и позже начали засыпать артистку крититическими высказываниями.
После расставания со своим бойфрендом Томом Хиддлстоном Свифт запустила себя и перестала ухаживать за собой. Именно тогда она начала набирать лишние килограммы. Теперь же личная жизнь певицы снова наладилась, она счастлива в отношениях с актером Джо Элвином.
После расставания со своим бойфрендом Томом Хиддлстоном Свифт запустила себя и перестала ухаживать за собой. Именно тогда она начала набирать лишние килограммы. Теперь же личная жизнь певицы снова наладилась, она счастлива в отношениях с актером Джо Элвином.
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Ключевые слова: Тейлор Свифт
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Количество просмотров: 9 867
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram, GRAZIA
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Автор фото: Instagram, GRAZIA
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