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Тейлор Свифт разочаровала поклонников дряблой фигурой

Сегодня, 08:58
Знаменитая певица Тейлор Свифт всегда отличалась роскошным внешним видом и могла похвастаться стройным телом.

Тейлор Свифт разочаровала поклонников дряблой фигурой
На днях в Калифорнии состоялся долгожданный концерт исполнительницы. Тейлор вышла на сцену в коротких шортах, которые продемонстрировали дряблые бедра звезды. Поклонники остались в недоумении и позже начали засыпать артистку крититическими высказываниями.

Тейлор Свифт разочаровала поклонников дряблой фигурой


После расставания со своим бойфрендом Томом Хиддлстоном Свифт запустила себя и перестала ухаживать за собой. Именно тогда она начала набирать лишние килограммы. Теперь же личная жизнь певицы снова наладилась, она счастлива в отношениях с актером Джо Элвином.

Тейлор Свифт разочаровала поклонников дряблой фигурой

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Ключевые слова: Тейлор Свифт

Количество просмотров: 9 867
Автор: zvezda

Автор фото: Instagram, GRAZIA

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