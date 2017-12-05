Тейлор Свифт разочаровала поклонников дряблой фигурой

На днях в Калифорнии состоялся долгожданный концерт исполнительницы. Тейлор вышла на сцену в коротких шортах, которые продемонстрировали дряблые бедра звезды. Поклонники остались в недоумении и позже начали засыпать артистку крититическими высказываниями.После расставания со своим бойфрендом Томом Хиддлстоном Свифт запустила себя и перестала ухаживать за собой. Именно тогда она начала набирать лишние килограммы. Теперь же личная жизнь певицы снова наладилась, она счастлива в отношениях с актером Джо Элвином.