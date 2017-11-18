Ингеборга Дапкунайте напугала поклонников своей худобой

В минувшие выходные в Москве состоялась благотворительная акция, организованная Светланой Бондарчук - в рамках вечера, оформленного в рождественских тонах, прошел аукцион по сбору средств нуждающимся в срочной помощи. По итогам мероприятия, традиционно привлекающего множество звезд, удалось собрать более 50 миллионов рублей.Поклонники актрисы Ингеборги Дапкунайте, ставшей одной из гостей вечера, обратили внимание на её слишком худую фигуру. На мероприятии она появилась в платье без рукавов, но даже если фасон наряда был бы другим, беспокойство вызвало и лицо звезды. Пользователи сети надеются, что Дапкунайте всё же наберет хоть несколько килограммов.