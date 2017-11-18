Поклонники актрисы Ингеборги Дапкунайте, ставшей одной из гостей вечера, обратили внимание на её слишком худую фигуру. На мероприятии она появилась в платье без рукавов, но даже если фасон наряда был бы другим, беспокойство вызвало и лицо звезды. Пользователи сети надеются, что Дапкунайте всё же наберет хоть несколько килограммов.
Ингеборга Дапкунайте напугала поклонников своей худобой
Сегодня, 20:10
Актриса Ингеборга Дапкунайте появилась на благотворительном вечере в столице.
В минувшие выходные в Москве состоялась благотворительная акция, организованная Светланой Бондарчук - в рамках вечера, оформленного в рождественских тонах, прошел аукцион по сбору средств нуждающимся в срочной помощи. По итогам мероприятия, традиционно привлекающего множество звезд, удалось собрать более 50 миллионов рублей.
Поклонники актрисы Ингеборги Дапкунайте, ставшей одной из гостей вечера, обратили внимание на её слишком худую фигуру. На мероприятии она появилась в платье без рукавов, но даже если фасон наряда был бы другим, беспокойство вызвало и лицо звезды. Пользователи сети надеются, что Дапкунайте всё же наберет хоть несколько килограммов.
Поклонники актрисы Ингеборги Дапкунайте, ставшей одной из гостей вечера, обратили внимание на её слишком худую фигуру. На мероприятии она появилась в платье без рукавов, но даже если фасон наряда был бы другим, беспокойство вызвало и лицо звезды. Пользователи сети надеются, что Дапкунайте всё же наберет хоть несколько килограммов.
← Певица Виктория Ланевская презентова... В сети появилось фото Меган Маркл в 11-л... →
Ключевые слова: Ингеборга Дапкунайте
Количество просмотров: 12 337
Количество просмотров: 12 337
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, пресс-служба
Поделись с друзьями:
Автор фото: instagram, vk.com, пресс-служба
Поделись с друзьями:
Похожие новости
Самое популярное за неделю
Комментарии
Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности Модель Миранда Керр ожидает появления на свет второго ребенка.
В сети появилось фото Меган Маркл в 11-летнем возрасте Будущая невеста принца Гарри актриса Меган Маркл засветилась в рекламном ролике 90-х годов.
Ингеборга Дапкунайте напугала поклонников своей худобой Актриса Ингеборга Дапкунайте появилась на благотворительном вечере в столице.
Певица Виктория Ланевская презентовала трогательную композицию "Верю" Певица и актриса Виктория Ланевская дарит своим слушателям свою новую трогательную песню «Верю».