Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности

И, разумеется, интересное положение не могло не сказаться на её фигуре - Керр набрала вес. Однако её поклонников это совсем не пугает и они уже называют звезду "симпатичной пышечкой". На недавней презентации новой линии косметики, Миранда скрыла округлившийся животик под свободным белым платьем.Напомним, что о второй беременности модели стало известно в ноябре. Керр неоднократно признавалась, что она и её супруг, миллиардер Эван Шпигель мечтают о совместном ребенке. Миранда уже воспитывает сына от предыдущего брака с актером Орландо Блумом.