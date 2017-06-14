Звёзды.ru
Музыка Бьюти видео
Все новости Досье звезд Звезды Инстаграм Восходящие звезды Фотогалереи Фотосессии
Добавить в закладки

Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности

Сегодня, 21:18
Модель Миранда Керр ожидает появления на свет второго ребенка.

Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности
И, разумеется, интересное положение не могло не сказаться на её фигуре - Керр набрала вес. Однако её поклонников это совсем не пугает и они уже называют звезду "симпатичной пышечкой". На недавней презентации новой линии косметики, Миранда скрыла округлившийся животик под свободным белым платьем.

Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности


Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности


Напомним, что о второй беременности модели стало известно в ноябре. Керр неоднократно признавалась, что она и её супруг, миллиардер Эван Шпигель мечтают о совместном ребенке. Миранда уже воспитывает сына от предыдущего брака с актером Орландо Блумом.

Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности


Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности


Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности

← В сети появилось фото Меган Маркл в 11-л...

Ключевые слова: Миранда Керр

Количество просмотров: 494
Автор: Katarina

Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com

Поделись с друзьями:
Перейти в галерею

Похожие новости
Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка
Миранда Керр готовится к рождению второго ребенка
Миранда Керр в стильном летнем образе в Сиднее
Миранда Керр решилась на короткую стрижку
Самое популярное за неделю
Комментарии

Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности Модель Миранда Керр ожидает появления на свет второго ребенка.
В сети появилось фото Меган Маркл в 11-летнем возрасте Будущая невеста принца Гарри актриса Меган Маркл засветилась в рекламном ролике 90-х годов.
Ингеборга Дапкунайте напугала поклонников своей худобой Актриса Ингеборга Дапкунайте появилась на благотворительном вечере в столице.
Певица Виктория Ланевская презентовала трогательную композицию "Верю" Певица и актриса Виктория Ланевская дарит своим слушателям свою новую трогательную песню «Верю».
Элтон Джон переживает кончину матери На днях знаменитый певец Элтон Джон поделился своим горем с подписчиками, опубликовав пост на личной странице в социальной сети.
TimeOut.ru Film.ru Cars.ru Hi-Fi.ru NewsLand.com Все проекты
C-Media Рейтинг@Mail.ru © 2004—2017 Звёзды.ru

Мобильная версия | Обратная связь | Правообладателям | RSS

Некоторые материалы сайта содержат информацию для лиц 18+

ООО «Си-медиа», являющееся владельцем данного ресурса, доводит до вашего сведения, что любая перепечатка материалов сайта возможна только при наличии прямой индексируемой гиперссылки и указания названия первоисточника.