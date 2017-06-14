Напомним, что о второй беременности модели стало известно в ноябре. Керр неоднократно признавалась, что она и её супруг, миллиардер Эван Шпигель мечтают о совместном ребенке. Миранда уже воспитывает сына от предыдущего брака с актером Орландо Блумом.
Располневшая Миранда Керр впервые появилась на публике после новости о беременности
Сегодня, 21:18
Модель Миранда Керр ожидает появления на свет второго ребенка.
И, разумеется, интересное положение не могло не сказаться на её фигуре - Керр набрала вес. Однако её поклонников это совсем не пугает и они уже называют звезду "симпатичной пышечкой". На недавней презентации новой линии косметики, Миранда скрыла округлившийся животик под свободным белым платьем.
Напомним, что о второй беременности модели стало известно в ноябре. Керр неоднократно признавалась, что она и её супруг, миллиардер Эван Шпигель мечтают о совместном ребенке. Миранда уже воспитывает сына от предыдущего брака с актером Орландо Блумом.
Напомним, что о второй беременности модели стало известно в ноябре. Керр неоднократно признавалась, что она и её супруг, миллиардер Эван Шпигель мечтают о совместном ребенке. Миранда уже воспитывает сына от предыдущего брака с актером Орландо Блумом.
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Ключевые слова: Миранда Керр
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Количество просмотров: 494
Автор: KatarinaПерейти в галерею
Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com
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Автор фото: instagram, vk.com, usmagazine.com
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