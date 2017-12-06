Николь Ричи напугала фанатов анорексичным видом

Мероприятие также посетила и Николь Ричи, которая снова заставила говорить о себе. Актриса появилась в необычном платье с длинным шлейфом, но внимание всех привлек не шикарный наряд Николь, а ее истощенный внешний вид.Поклонники переживают, считая, что 36-летняя Ричи снова находится на грани анорексии. Актриса уже более семи лет счастлива в браке с певцом Джоэлом Мэдденом, и у них подрастают сын и дочь.