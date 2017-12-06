Поклонники переживают, считая, что 36-летняя Ричи снова находится на грани анорексии. Актриса уже более семи лет счастлива в браке с певцом Джоэлом Мэдденом, и у них подрастают сын и дочь.
Николь Ричи напугала фанатов анорексичным видом
Сегодня, 09:42
Недавно в Вашингтоне прошла церемония вручения премии Kennedy Center Honor, которую вручают за вклад в киноиндустрию.
Мероприятие также посетила и Николь Ричи, которая снова заставила говорить о себе. Актриса появилась в необычном платье с длинным шлейфом, но внимание всех привлек не шикарный наряд Николь, а ее истощенный внешний вид.
Поклонники переживают, считая, что 36-летняя Ричи снова находится на грани анорексии. Актриса уже более семи лет счастлива в браке с певцом Джоэлом Мэдденом, и у них подрастают сын и дочь.
Поклонники переживают, считая, что 36-летняя Ричи снова находится на грани анорексии. Актриса уже более семи лет счастлива в браке с певцом Джоэлом Мэдденом, и у них подрастают сын и дочь.
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Ключевые слова: Николь Ричи
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Количество просмотров: 4 862
Автор: zvezdaПерейти в галерею
Автор фото: Instagram
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Автор фото: Instagram
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